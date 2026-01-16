Με καλό καιρό ξεκίνησε ο καιρός στην Αττική ωστόσο, από το βράδυ αναμένονται βροχές στο λεκανοπέδιο.

Βροχές αναμένονται στην Αττική από το βράδυ σήμερα, παρόλο που ο καιρός στην Αττική το πρωί ήταν αίθριος.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη «δεν περιμένουμε τίποτα μέχρι το απόγευμα. Μέσα στην νύχτα θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά του νομού». Όπως ανέφερε στην πρόγνωσή του για την Αττική περιμένουμε ασθενείς τοπικές βροχές και χιονόνερο σε κάποιες περιοχές τις επόμενες ημέρες ενώ χιόνια θα σημειωθούν στο βουνά όπως η Πάρνηθα και ο Κιθαιρώνας.

Συνεπώς, γύρω στις 8 το βράδυ αναμένονται βροχές στα βόρεια, βορειοανατολικά προάστια, και οι οποίες δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και θα είναι κυρίως τοπικού χαρακτήρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpuuh9km0g9?integrationId=40599y14juihe6ly}