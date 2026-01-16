«Είναι αθέμιτο και απολύτως απαράδεκτο να στοχοποιούν δημοσιογράφους που ασκούν το λειτούργημά τους με ευπρέπεια, ευσυνειδησία και επαγγελματικό ήθος.»

Σαφή παρέμβαση υπέρ της προστασίας των δημοσιογράφων πραγματοποίησε η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε), καταγγέλλοντας δημόσια τη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Ελπίδας Κουτσογιάννη στο πλαίσιο της δίκης για τα Τέμπη που διεξάγεται στη Λάρισα και αφορά τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ και μέλος της Ένωσης, Ελπίδα Κουτσογιάννη, από συνήγορο υπεράσπισης κατηγορούμενου εκπροσώπου της εταιρείας ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ. Η επίθεση εκδηλώθηκε μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξης. Σύμφωνα με την Ένωση, ο συνήγορος προχώρησε σε απαράδεκτους ισχυρισμούς, κατηγορώντας τη δημοσιογράφο ότι «κατασκευάζει την είδηση», επειδή στις ανταποκρίσεις της έδωσε έμφαση σε επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ δικηγόρων εντός της δικαστικής αίθουσας, και όχι αποκλειστικά στο έγγραφο που κατέθεσε ο ίδιος.

Η ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε επισημαίνει ότι οι δικηγόροι έχουν κάθε δικαίωμα να χαράσσουν τη στρατηγική τους στο δικαστήριο, ωστόσο είναι απολύτως αθέμιτο να επιχειρούν να αμφισβητήσουν ή να στοχοποιήσουν δημοσιογράφους για τον τρόπο με τον οποίο επιτελούν το έργο τους. Όπως τονίζεται, τέτοιες πρακτικές υπονομεύουν την ανεξαρτησία της ενημέρωσης και συνιστούν ευθεία παρέμβαση στο δημοσιογραφικό έργο.

Η Ένωση κάνει λόγο για απαράδεκτη προσπάθεια ορισμένων παραγόντων να λειτουργήσουν ως «αρχισυντάκτες», επιχειρώντας να υπαγορεύσουν ποια στοιχεία πρέπει να αναδειχθούν, με στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων υπερασπιστικών αφηγημάτων. Υπογραμμίζει δε ότι οι δημοσιογράφοι οφείλουν και δικαιούνται να μεταδίδουν την είδηση με βάση τη δημοσιογραφική κρίση, την επαγγελματική δεοντολογία και την αναζήτηση της αλήθειας. Στο υστερόγραφο της ανακοίνωσης, το Δ.Σ. θέτει εύλογα ερωτήματα, σημειώνοντας ότι η δημοσιογράφος είχε μεταδώσει κανονικά το επίμαχο έγγραφο σε δελτίο της ΕΡΤ όταν αυτό περιήλθε σε γνώση της. Παράλληλα, αφήνει αιχμές για το αν τέτοιες επιθέσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια «προετοιμασίας εδάφους» ενόψει της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη που ακολουθεί.

Κλείνοντας η Ένωση καλεί τη διοίκηση της ΕΡΤ να πράξει το αυτονόητο και να σταθεί δημόσια στο πλευρό της εργαζόμενής της, υπερασπιζόμενη την επαγγελματική της αξιοπρέπεια και το δικαίωμα όλων των δημοσιογράφων να εργάζονται χωρίς πιέσεις, εκφοβισμό ή στοχοποίηση.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας καταδικάζει απερίφραστα την αήθη και απαράδεκτη επίθεση του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου εκπροσώπου της εταιρείας ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ σε βάρος της δημοσιογράφου, μέλους μας, Ελπίδας Κουτσογιάννη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, στο πλαίσιο της δίκης που διεξάγεται στη Λάρισα για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, κατηγόρησε τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ ότι «κατασκευάζει την είδηση».

Ο ισχυρισμός αυτός στηρίχθηκε στο γεγονός ότι, στις ανταποκρίσεις της, η συνάδελφος προέταξε ένα επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ δικηγόρων και όχι το έγγραφο που κατέθεσε ο ίδιος στο δικαστήριο. Οι δικηγόροι, ως παράγοντες μιας δίκης, επιτελούν τον ρόλο τους όπως εκείνοι κρίνουν. Είναι, ωστόσο, αθέμιτο και απολύτως απαράδεκτο να στοχοποιούν δημοσιογράφους που ασκούν το λειτούργημά τους με ευπρέπεια, ευσυνειδησία και επαγγελματικό ήθος.

Είναι απολύτως μεμπτό και καταδικαστέο παράγοντες οποιασδήποτε δίκης να επιχειρούν να μετατραπούν σε «αρχισυντάκτες», προσπαθώντας να υπαγορεύσουν το περιεχόμενο των ειδήσεων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις δικές τους υπερασπιστικές γραμμές.

Να σταματήσουν, λοιπόν, να βάλλουν με ανακρίβειες και να συκοφαντούν δημοσιογράφους που υπηρετούν με ήθος, αξιοπρέπεια και επαγγελματική επάρκεια το λειτούργημά τους, με μοναδικό γνώμονα την αναζήτηση και ανάδειξη της αλήθειας.

Υ.Γ.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δεν πληροφορήθηκε ότι, όταν η συνάδελφος είχε στα χέρια της το έγγραφο, το μετέδωσε σε δελτίο της ΕΡΤ; Ή πρόκειται για μια ιδιότυπη περίπτωση επιλεκτικής μνήμης;

Άραγε κάποιοι προλειάνουν το έδαφος για τη μεγάλη δίκη των Τεμπών που ακολουθεί; Αναμένουμε το αυτονόητο από τη Διοίκηση της ΕΡΤ, να σταθεί στο πλευρό της εργαζόμενής της.