Το χάος στους δρόμους επιβεβαιώνεται από τις έξυπνες κάμερες. Από τις 19 Δεκεμβρίου έχουν καταγραφεί χιλιάδες παραβάσεις, ενώ μόνο το τελευταίο 24ωρο οι παραβάσεις έφτασαν τις 3.700.

Το επόμενο 15μερο οι οκτώ νέες κάμερες θα συνδεθούν με την τροχαία και θα αρχίσει η αποστολή των πρώτων κλήσεων. Οι παραβάσεις που έχουν καταγράψει ξεπερνούν τις 35.000, εκ των οποίων οι 24.000 αφορούν παραβίαση του κόκκινου.

Εξυπνες κάμερες, πέραν των διασταυρώσεων Λεωφόρου Ποσειδώνος με Αλίμου και Πανεπιστημίου με Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, όπου υπάρχουν και κάμερες της Περιφέρειας υπάρχουν στη διασταύρωση Λ. Συγγρού και Αγίας Φωτεινής, σε Λ. Μεσογείων και Λ. Χαλανδρίου, σε Λ. Μαραθώνος και Φλέμινγκ, σε Λ. Ποσειδώνος και Ερμού, στη Λ. Βουλιαγµένης και Τήνου, στη Λ. Κηφισίας και Εθν. Αντιστάσεως.

Συγκεκριμένα, από τις 19 Δεκεμβρίου:

Τρεις κάμερες κατέγραψαν 24.000 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και διάβασης πεζών.

Μία κάμερα στην κάθοδο της Συγγρού κατέγραψε 10.500 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης.

Η κάμερα στην άνοδο της Συγγρού κατέγραψε 1.200 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Στα τέλη του μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν η αποστολή κλήσεων και η επιβολή προστίμων.

Μέσα στον Ιανουάριο θα αρχίσουν να φτάνουν στους οδηγούς τα πρώτα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες τροχαίας, όπως επιβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Όπως εξήγησε, με την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Κλήσεων, οι παραβάτες θα μπορούν να βλέπουν ψηφιακά τη φωτογραφία ή το βίντεο της παράβασης – είτε πρόκειται για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη είτε για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Παράλληλα, οι ενστάσεις θα υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, με περιθώριο 13 ημερών, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού με αρμόδιο αξιωματικό της Τροχαίας.

«Μόλις βγει στον αέρα το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των κλήσεων, θα μπορούμε ψηφιακά να βλέπουμε τη φωτογραφία ή το βίντεο τη στιγμή που περνάμε με κόκκινο ή τη στιγμή που περνάμε μιλώντας στο κινητό. Κάνουμε ηλεκτρονικά την ένστασή μας και θα κλείνουμε ραντεβού αν θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον αξιωματικό σε αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει περιθώριο 13 ημερών για ενστάσεις. Η κλήση θα έρχεται με μήνυμα αυθημερόν», τόνισε ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διαφορά των νέων καμερών σε σχέση με εκείνες της Περιφέρειας. Όπως ανέφερε ο υπουργός, στις κάμερες της Περιφέρειας καταγράφεται μόνο η πίσω πινακίδα του οχήματος, ενώ στις νέες κάμερες, όπως στη Λεωφόρος Συγγρού, είναι ευδιάκριτος ο οδηγός, ακόμη και η χρήση κινητού ή η μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Ενδεικτικά, μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν περισσότερες από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού και ζώνης, καθώς και περίπου 800 υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, με όριο τα 90 χλμ/ώρα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την τοποθέτηση 600 καμερών στις λεωφορειολωρίδες, με στόχο την αποσυμφόρησή τους και τη βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών. Όπως σημείωσε ο υπουργός, η χρήση καμερών στις λεωφορειολωρίδες αναμένεται να επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στην καθημερινή μετακίνηση των πολιτών.