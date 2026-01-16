Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το Σάββατο με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να αναφέρει οτι έρχεται ακόμη ένα κύμα κακοκαιρίας.

Ο πολικός αέρας τα επόμενα 24ωρα θα κατηφορήσει και πάλι προς τη χώρα μας από την περιοχή της Ουκρανίας και της Μαύρης Θάλασσας, και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα κινηθεί νότια - νοτιοδυτικά και θα απασχολήσει και τη χώρα μας, ρίχνοντας τον υδράργυρο και δίνοντας ακόμη και χιονοπτώσεις.

Τα φαινόμενα δεν θα είναι ιδιαίτερα έντονα, μιας και αυτή η πολική αέρια μάζα είναι γενικά ξηρή και πρέπει να πάρει υγρασία από τη θάλασσα του Αιγαίου μας για να δώσει τα πρώτα φαινόμενα.

Σήμερα, η ημέρα μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα. Από τη μία θα πάμε μέχρι το απόγευμα, με ήπιες καιρικές συνθήκες, με μοναδική παραφωνία τις ομίχλες, όμως από το απόγευμα θα ξεκινήσει η μεταβολή του καιρού, η οποία θα απασχολήσει τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά.

Ανατολική και βόρεια Ελλάδα περιμένουμε έντονες χιονοπτώσεις και κρύο και στη δυτική Ελλάδα θα έχουμε αξιόλογες θερμοκρασίες, όμως χρειάζεται προσοχή στους ανέμους που θα πνέουν θυελλώδεις.

Ένα ενδεικτικό υψόμετρο για τα χιόνα που έρχονται είναι τα 500 μέτρα και πάνω για περιοχές που βλέπουν στο Αιγαίο.

Μέσα στη νύχτα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, θα αρχίσει να ενισχύεται ο βοριάς,(έως 9 μποφόρ) και τα επόμενα 24ωρα θα απασχολεί το Αιγαίο και τα ανατολικά - ηπειρωτικά και καθώς θα περνάει από την οροσειρά της Πίνδου, θα γίνεται ανατολικός, ξηρότερος, επικίνδυνος φθάνοντας στα επίπεδα θυέλλης.

Από σήμερα μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας, θα βλέπουμε θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει έως και 17 βαθμούς Κελσίου, σε τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται κοντά στο Αιγαίο.

Η επιδείνωση ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και από τα βορειοανατολικά προς τα νοτιοδυτικά.

Στην Αττική, δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο, κοντά στο απόγευμα θα αρχίσει να συνεφιάζει - στα βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα - και μέσα στη νύχτα θα δούμε ένα πέρασμα από λίγες βροχές. Αύριο, καθώς θα πηγαίνουμε προς τα ξημερώματα της αυριανής ημέρας, θα μπει ένας έντονος βοριάς και ο υδράργυρος από αύριο θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπερνάμε τους 8 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε λίγο χιονάκι, στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Κιθαιρώνα, ίσως και στα υψηλότερα τμήματα του Υμηττού.

Στη Θεσσαλονίκη, μέσα στη νύχτα και στη συνέχεια θα ενισχυθούν οι βοριάδες, Θα έχει πολύ κρύο στη Θεσσαλονίκη - δεν θα ξεπερνάμε τους 5 βαθμούς Κελσίου- και λίγες ασθενείς βροχές προς την Χαλκιδική.Οι βοριάδες θα ενισχυθούν το βράδυ..

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο, θα έχουμε φαινόμενα βροχών και βροχοπτώσεων προς τα ανατολικά, πιο ξηρός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά όπου θα έχουμε βροχοπτώσεις. Πιο καλός ο καιρός στα δυτικά. Προσοχή στους ανέμους που μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικότατα προβλήματα και σε δυτική Ελλάδα και σε περιοχές του Αιγαίου μας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης.

Την Κυριακή, περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο θα δέχονται ασθενείς βροχοπτώσεις, χιονόνερο στα πιο χαμηλά υψόμετρα και μέτριας έντασης χιόνια στα πιο ψηλά τμήματα. Η Κρήτη θα έχει χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα, χωρίς μεγάλες εντάσεις.

Τη Δευτέρα, δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο και έτσι θα συναντήσουμε δύο τύπους καιρού, πολύ ψυχρός και πιο υγρός καιρός στα ανατολικά και νότια, πιο ξηρός και θερμός ο καιρός στα δυτικά αλλά με θυελλώδεις ανατολικούς ανέμους.

Ανεβαίνει η θερμοκρασία προς τη δυτική Ελλάδα, πέφτει η θερμοκρασία προς τα ανατολικά τμήματα.

Ένα Σαββατοκύριακο με βροχές, χιόνια και ανέμους. Οι άνεμοι θα αφορούν ολόκληρη τη χώρα, τα φαινόμενα όμως (βροχές και χιόνια) θα αφορούν τμήματα της χώρας μας που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα φθάσει κοντά στους 16 βαθμούς, τη Δευτέρα όμως βυθίζεται ο υδράργυρος κοντά στους 7 με 8 βαθμούς και ξανανεβαίνει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, Τετάρτη - Πέμπτη, κοντά στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Τα φαινόμενα δεν φαίνεται να είναι πολλά και έντονα αλλά θα έχει αρκετό κρύο και χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους ανέμους τόσο σε ανατολική όσο και σε δυτική χώρα.

