Επιστροφή για τα καλά του Χειμώνα το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου με βροχές, πτώση της θερμοκρασίας αλλά και χιονοπτώσεις ακόμα και σε πολύ πεδινές περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τους μετεωρολόγους Κλέαρχο Μαρουσάκη, Θοδωρή Κολυδά και Σάκη Αρναούτογλου, το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου σηματοδοτεί την επιστροφή του καθαρού χειμώνα στη χώρα.

Από το Σάββατο και κυρίως από τη νέα εβδομάδα αναμένεται αισθητή μεταβολή του καιρού, με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ψυχρών αερίων μαζών και χιονοπτώσεις που θα επεκταθούν σε χαμηλότερα υψόμετρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

«Γυρίζει ο διακόπτης προς τον χειμώνα», τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, επισημαίνοντας ότι το κρύο θα γίνει πιο έντονο και τα χιόνια θα κατεβούν χαμηλότερα, σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη αλλαγή προς αυστηρά χειμερινές συνθήκες. Όπως αναφέρει, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή, ενώ οι συνθήκες θα ευνοήσουν χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά αλλά και σε ημιορεινές περιοχές, ανάλογα με την εξέλιξη των συστημάτων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος σημειώνει ότι η Ευρώπη εισέρχεται εκ νέου σε «καθαρά χειμερινή τροχιά» από την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως εξηγεί, οι ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες μεγάλης κλίμακας οδηγούν ψυχρές αέριες μάζες προς τα βορειοανατολικά της ηπείρου, ενώ η θερμικά ενεργή Μεσόγειος ευνοεί τη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών.

Σε αυτό το δυναμικό πεδίο σύγκρουσης ψύχους και υγρασίας, ο καιρός στη χώρα μας αναμένεται να αποκτήσει έντονα χειμερινά χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας ότι ο χειμώνας όχι μόνο είναι παρών, αλλά περνά στο πιο ουσιαστικό του στάδιο.

Για χιονοπτώσεις ακόμα και σε πολύ πεδινές περιοχές κάνει λόγο και ο Σάκης Αρναούτογλου. Συγκεκριμένα αναφέρει πώς από 21/1 και μέχρι 25/1 θα έχουμε χιόνια ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και στη βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να έχουμε χιόνια ακόμη και στα πεδινά. «Η Θεσσαλονίκη… παίζει, υπάρχουν πιθανότητες για χιονοεκπλήξεις και για πολύ χαμηλά υψόμετρα» είπε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Την ίδια περίοδο θα έχουμε και δυνατές βροχές, ακόμη και στην Αττική αλλά και άφθονες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά.

Πάντως για την Παρασκευή θα έχουμε στη Θράκη και στα νότια αρκετές συννεφιές και από το βράδυ λίγα φαινόμενα μέχρι τη δυτική Λέσβο. Ωστόσο, χιόνια θα έχουμε στα ΒΔ του Έβρου, αλλά και στα σύνορα της ίδιας περιοχής.

Το ξημερώματα του Σαββάτου θα έχουμε βροχές σε ανατολική Στερεά και Αττική, στις Σποράδες και την Εύβοια αλλά και στα ΝΑ της Πελοποννήσου και την Κρήτη. Τη Δευτέρα στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και της ΑΒΑ Πελοποννήσου θα έχουμε νέες χιονοπτώσεις και από το βράδυ της Τρίτης θα έχουμε δυνατές βροχές και αρκετά χιόνια. Από την Τετάρτη 21/1 όμως θα έχουμε χιόνια μέχρι τα πεδινά στη βόρεια Ελλάδα.

