Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κεντρικό σημείο της Δάφνης πλησίον του Μετρό Άγιος Ιωάννης. Η Πυροσβεστική έχει κινητοποιηθεί για φωτιά εν υπαίθρω και στο σημείο σπεύδουν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Η φωτιά μαίνεται πλησίον της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη Κυνηγού. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη ξύλινη κατασκευή που έχει παραδοθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αναγνωστών που επικοινώνησαν με το Dnews η ατμόσφαιρα στην περιοχή είναι αποπνικτική λόγω του καπνού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν ώστε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να αποτραπεί κάθε κίνδυνος για τη γύρω περιοχή. Υπάρχουν έντονες φλόγες στο σημείο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Dnews έντονη δυσοσμία και δυσκολία στην αναπνοή, ενώ σε ορισμένα σημεία η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά. Οι πυροσβέστες επιχειρούν με στόχο τον άμεσο περιορισμό της εστίας και την αποτροπή επέκτασης προς την κατοικημένη περιοχή.

Πηγή: Nikos Skarmoutsos/FB

Πηγή: Rea Yankova/ Πυρκαγιά Ενημέρωση FB