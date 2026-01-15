Οι αυτοκινητιστές έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου.

Συνεχίζεται και σήμερα, Πέμπτη 15/1, η απεργία των ταξί της Αττικής, ύστερα από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Οι οδηγοί επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα οχήματά τους.

Οι αυτοκινητιστές έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου. Από εκεί θα ξεκινήσουν πεζή πορεία προς τη Βουλή, όπου σκοπεύουν να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων και να παραδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Όπως τονίζουν, ζητούν την άμεση απόσυρση της ρύθμισης για την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση και τη θέσπιση ενός ρεαλιστικού μεταβατικού σταδίου, το οποίο να λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες των επαγγελματιών οδηγών.