Συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο 56χρονος για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Ο 56χρονος εντοπίστηκε με το όχημα του από περιπολία της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στη περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτη την παρουσία του και στην συνέχεια ακινητοποιήσαν το όχημά του. Σε έλεγχο που διεξήχθη στο όχημά του εντοπίστηκαν δύο πιστόλια και ένας σουγιάς.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, στην κατοχή του 56χρονου εντοπίστηκαν:

2 πιστόλια με 3 φυσίγγια,

2 γεμιστήρες,

αναδιπλούμενο σουγιά και

πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.