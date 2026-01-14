Οι προτάσεις του Δημάρχου αναμένεται να τεθούν προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τη νέα σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και Εταιρειών του Δήμου Αθηναίων εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026. Η εισήγηση αφορά τους επικεφαλής και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής, της ενέργειας, της ψηφιακής διακυβέρνησης, του πολιτισμού, της τουριστικής προβολής και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Αναλυτικά, ο Δήμαρχος πρότεινε:

Για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία», τον Τρύφωνα Καββαθά ως Πρόεδρο και τον Μάριο Ατζέμη ως Αναπληρωτή Πρόεδρο.

Για την Περιφερειακή Ανώνυμη Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Κεντρικής Αττικής «Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε.», τον Εμμανουήλ Βελεγράκη ως Πρόεδρο και τη Χριστίνα Βασιλείου ως Αντιπρόεδρο.

Για τη ΔΑΕΜ Α.Ε., τον Βασίλειο Μπόκο ως Πρόεδρο, τον Νίκο Λαλιώτη ως Αντιπρόεδρο και τον Λάζαρο Καραούλη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Δήμου Αθηναίων, την Πόπη Γιαννοπούλου ως Πρόεδρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τη Δημοτική Επιχείρηση Ραδιοφωνίας Αθήνα (Αθήνα 9,84), την Ελένη Μαντζαβίνου ως Πρόεδρο και την Ευστρατία Παγκάλου ως Αντιπρόεδρο.

Για την ΕΑΣΥ ΑΑΕ-ΟΤΑ, τη Βασιλική Μπάρκα ως Πρόεδρο, την Τζίνη Γεννηματά ως Αντιπρόεδρο και τον Γιάννη Γεώργιζα ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Για την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.), τον Ευάγγελο Μαρινάκη ως Πρόεδρο, τον Πάνο Τρυφιάτη ως 1ο Αντιπρόεδρο, την Κυριακή Οικονόμου ως 2η Αντιπρόεδρο και τον Ελισσαίο Σαρμά ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), τον Νίκο Χρυσόγελο ως Πρόεδρο και τον Θανάση Χειμωνά ως Αντιπρόεδρο.

Για τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), τη Ρωξάνη Μπέη-Καραμπότσου ως Πρόεδρο και τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο ως Αντιπρόεδρο.

Για την Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Α.Ε., τον Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου ως Πρόεδρο, τη Δήμητρα Σιδερή ως Αντιπρόεδρο και τον Νικόλαο Πατρινό ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι προτάσεις του Δημάρχου αναμένεται να τεθούν προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της ανανέωσης της διοίκησης των δημοτικών φορέων και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του έργου τους.