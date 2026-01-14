Συνελήφθη το μεσημέρι της τρίτης από τις αρχές ένας 38χρονος υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.
Η σύλληψη έγινε σε περιοχή της Αττικής σύμφωνα με την αστυνομία. Ο άνδρας έχει καταδικαστεί από τις Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.
Ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.