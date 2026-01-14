Ο άνδρας έχει καταδικαστεί από τις Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Συνελήφθη το μεσημέρι της τρίτης από τις αρχές ένας 38χρονος υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.

Η σύλληψη έγινε σε περιοχή της Αττικής σύμφωνα με την αστυνομία. Ο άνδρας έχει καταδικαστεί από τις Αρχές της Τουρκίας για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.