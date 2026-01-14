Το άγριο ζώο κινείται εντός κατοικημένης περιοχής γεγονός που χρήζει προσοχής για τους πολίτες.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές στο Χαϊδάρι μετά την επιβεβαιωμενη παρουσία λύκου εντός κατοικημένης περιοχής, κοντά στο Ποικίλο Όρος. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τον Δήμο Χαϊδαρίου και το Δασαρχείο Αιγάλεω, το οποίο επιβεβαίωσε την παρουσία άγριας πανίδας έπειτα από σχετική ενημέρωση και αίτημα διερεύνησης.

Η εμφάνιση του λύκου έχει καταγραφεί σε βίντεο, όπου το ζώο κινείται ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και κατοικίες, γεγονός που οδήγησε τις αρμόδιες υπηρεσίες στην έκδοση αναλυτικών οδηγιών προς τους πολίτες, με στόχο την πρόληψη κινδύνων και την ασφαλή συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής.

Οι οδηγίες του Δασαρχείου προς τους πολίτες

Το Δασαρχείο Αιγάλεω επισημαίνει ότι απαιτείται ψυχραιμία και υπεύθυνη στάση και συστήνει τα εξής:

Απαγορεύεται η παροχή τροφής σε λύκους ή σε οποιοδήποτε είδος άγριας πανίδας.

Απαγορεύεται η εγκατάλειψη νεκρών ζώων ή ζωικών υπολειμμάτων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή κοντά σε οικίες και εγκαταστάσεις.

Κατά τις βόλτες με σκύλους στην ύπαιθρο, συνιστάται να δημιουργείται θόρυβος, ώστε να δηλώνεται η ανθρώπινη παρουσία.

Σε περίπτωση συνάντησης με λύκο σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων, παρακολουθούμε τη συμπεριφορά του χωρίς να τον πλησιάζουμε και καλούμε τον σκύλο μας κοντά.

Αν ο λύκος πλησιάσει, μιλάμε με σταθερό και επιθετικό τόνο φωνής, χωρίς πανικό.

Σε περιοχές όπου έχουν αναφερθεί συχνές εμφανίσεις λύκων, δεν αφήνουμε μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα το Δασαρχείο σε κάθε νέα εμφάνιση λύκου και να μην περιορίζονται μόνο σε αναρτήσεις φωτογραφιών ή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τηλέφωνο Δασαρχείου Αιγάλεω: 210 5982315

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, τονίζοντας ότι η έγκαιρη ενημέρωση και η τήρηση των οδηγιών συμβάλλουν καθοριστικά στην ασφάλεια των πολιτών και στην προστασία της άγριας ζωής.

