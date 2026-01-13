Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε τις έκτακτες κρίσεις ταξίαρχων, αλλά και τη νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου.

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2026-2027 έκρινε τους παρακάτω ταξίαρχους ως εξής:

Διατηρητέους, τους:

α. Αεράμυνας, Εμμανουήλ Πάνου του Αθανασίου

β. Υγειονομικού Ιατρούς

Ιωάννη Καπίρη του Αντωνίου

Αντώνιο Χειμώνα του Κωνσταντίνου

γ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Αθηνά Καρυδάκη του Εμμανουήλ

δ. Διοικητικό, Ηλία Ντίλη του Μιχαήλ

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους:

α. Υγειονομικού Ιατρό, Νικόλαο Κουρή του Κωνσταντίνου

β. Εφοδιαστή, Κωνσταντίνο Καραγιαννόπουλο του Παναγιώτη

Προάγονται:

Στον βαθμό του υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 29 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, οι παρακάτω Ταξίαρχοι:

Υγειονομικού Ιατρός, Νικόλαος Κουρής του Κωνσταντίνου

Εφοδιαστής, Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος του Παναγιώτη

Το νέο Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο

Μετά τις έκτακτες κρίσεις ανώτατων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου:

1. Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης Αρχηγός ΓΕΑ

2. Αντιπτέραρχος (Ι) Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Αρχηγός ΤΑ

3. Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Μπούζος Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ

4. Αντιπτέραρχος (Ι) Βασίλειος Μπρούμας Υπαρχηγός ΓΕΑ

5. Αντιπτέραρχος (Μ) Δημήτριος Φανάρας Γενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ

6. Υποπτέραρχος (Ι) Μάριος Μπαντουβάς Διοικητής ΔΑΕ

7. Υποπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος-Σάββας Τζοβάρας Διοικητής ΔΑΥ

8. Υποπτέραρχος (Ι) Ματθαίος Κανουπάκης Επιτελάρχης ΓΕΑ

9. Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης Διευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ

10. Υποπτέραρχος (Ι) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας Υπαρχηγός ΑΤΑ

11. Υποπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΕΘΚΕΠΙΧ

12. Υποπτέραρχος (Ι) Αργύριος Μουστρούφης Διευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ

13. Υποπτέραρχος (Ι) Πέτρος Σάσσαρης Διευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ

14. Υποπτέραρχος (Ι) Ευθύμιος Σιμιτζής Υποδιοικητής ΔΙΔΑΕ

15. Υποπτέραρχος (Ι) Στέφανος Αμπουλέρης Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ

16. Υποπτέραρχος (Ι) Ιωάννης Καραμάνης Διοικητής ΣΙ

17. Υποπτέραρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Σιαφάκας Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

18. Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κάκκαβας Επιτελάρχης ΔΑΥ

19. Υποπτέραρχος (Μ) Ξενοφών Ζερβός Διευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ

20. Υποπτέραρχος (Ο) Βενετσάνος Σταθόπουλος Διευθυντής ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ