Προσοχή στις κλήσεις από άγνωστους διεθνείς αριθμούς με τους συγκεκριμένους κωδικούς.

Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα, με απατεώνες να χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς για να αποσπάσουν χρήματα μέσω ειδικών χρεώσεων.

Συχνά, οι κλήσεις περιορίζονται σε μία αναπάντητη, με σκοπό να προκαλέσουν την περιέργεια του παραλήπτη ώστε να καλέσει πίσω.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πιο συχνοί διεθνείς κωδικοί που συνδέονται με τέτοιες απάτες είναι:

Αλβανία: 355

Ακτή Ελεφαντοστού: 225

Γκάνα: 233

Νιγηρία: 234

Δημοκρατία του Τσαντ: 235

Όταν το θύμα καλέσει πίσω, εφαρμόζεται ειδική χρέωση, με αποτέλεσμα ο τηλεφωνικός λογαριασμός να αυξάνεται σημαντικά και ένα μέρος της χρέωσης να πηγαίνει στους απατεώνες.

Οι Αρχές συνιστούν:

