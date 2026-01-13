Οι τηλεφωνικές απάτες συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα, με απατεώνες να χρησιμοποιούν διεθνείς αριθμούς για να αποσπάσουν χρήματα μέσω ειδικών χρεώσεων.
Συχνά, οι κλήσεις περιορίζονται σε μία αναπάντητη, με σκοπό να προκαλέσουν την περιέργεια του παραλήπτη ώστε να καλέσει πίσω.
Σύμφωνα με τις Αρχές, οι πιο συχνοί διεθνείς κωδικοί που συνδέονται με τέτοιες απάτες είναι:
- Αλβανία: 355
- Ακτή Ελεφαντοστού: 225
- Γκάνα: 233
- Νιγηρία: 234
- Δημοκρατία του Τσαντ: 235
Όταν το θύμα καλέσει πίσω, εφαρμόζεται ειδική χρέωση, με αποτέλεσμα ο τηλεφωνικός λογαριασμός να αυξάνεται σημαντικά και ένα μέρος της χρέωσης να πηγαίνει στους απατεώνες.
Οι Αρχές συνιστούν:
- Μην καλείτε άγνωστους διεθνείς αριθμούς, ειδικά αν πρόκειται για χαμένες κλήσεις.
- Ελέγξτε τον αριθμό στο διαδίκτυο πριν απαντήσετε.
- Μην εμπιστεύεστε διεθνείς κλήσεις για επίσημες ειδοποιήσεις - τράπεζες και δημόσιοι φορείς επικοινωνούν πάντα μέσω επίσημων καναλιών, όπως email ή επίσημες πλατφόρμες.