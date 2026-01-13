Διήμερη ταλαιπωρία στην Αττική, λόγω απεργίας των οδηγών ταξί.

Σε 48ωρη απεργία κατεβαίνουν από σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, οι οδηγοί ταξί, μετά από απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΑ, με βασικό αίτημα την αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Πιθανή κλιμάκωση και πανελλαδικός χαρακτήρας

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν με επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες. Όπως είχε δηλώσει τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, η απεργία που ξεκίνησε σήμερα αποτελεί την αρχή μιας σειράς κινητοποιήσεων, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της, δίνοντας ενδεχομένως πανελλαδικό χαρακτήρα στις αντιδράσεις.

Ο κ. Λυμπερόπουλος τόνισε ότι οι οδηγοί ταξί δεν κινητοποιούνται για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά για τη διατήρηση της δουλειάς τους, την οποία χαρακτήρισε κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς, με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας.

Τα αιτήματα των οδηγών

ΤΟ Σ.Α.Τ.Α. ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ

ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΤΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση

Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Χωρίς επαρκείς υποδομές φόρτισης, με πανάκριβη κιλοβατώρα και εξωφρενικό κόστος κτήσης οχημάτων, η επιβολή της ηλεκτροκίνησης συνιστά οικονομική εξόντωση του κλάδου και όχι πράσινη ανάπτυξη.

2.️ Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό

Απαιτούμε καθαρό και χωρίς γκρίζες ζώνες διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. Με το Ε.Ι.Χ. ο επιβάτης αγοράζει χρόνο μετακίνησης. Η μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β είναι αποκλειστικό έργο του Ταξί.

Προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση 150€ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών Ταξί.

3. ️Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών

Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί. Δεν είναι δυνατόν Έλληνες επαγγελματίες να λειτουργούν με κανόνες και έλεγχο, ενώ πολυεθνικές να δρουν ανεξέλεγκτα, απομυζώντας την αγορά και τα δημόσια έσοδα, χωρίς να έχουν καν φορολογική έδρα στην χώρα μας.

4. ️Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα

Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των Ειδικών Λωρίδων Κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα Ταξί όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της. Το Ταξί αποτελεί μέσο δημόσιας μεταφοράς και η απαγόρευση κυκλοφορίας του στις ειδικές λωρίδες επιβαρύνει την κίνηση, τον επιβάτη και το περιβάλλον.

5.️ Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή.

Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου. Δεν αντέχουμε άλλη αφαίμαξη σε έναν κλάδο που ήδη πλήττεται από το αυξημένο κόστος καυσίμων, συντήρησης και διαβίωσης. Απαιτούμε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ για όλους.

6.️ Ερανιστικό Νομοσχέδιο ή το Γεφύρι της Άρτας

Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ακούμε από την πολιτική ηγεσία του Υπ. Μεταφορών για το ερανιστικό νομοσχέδιο το οποίο θα λύνει τα προβλήματα που η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε την τελευταία εξαετία

ΤΟ Σ.Α.Τ.Α. ΔΗΛΩΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ

Δεν θα παρακολουθούμε παθητικά την καταστροφή του επαγγέλματός μας.

Κλείνουμε τα αυτιά μας στις Σειρήνες και στα τρολ της Ομάδας Αλήθειας που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσπαθώντας να δηλητηριάσουν το ενωτικό κλίμα μεταξύ ιδιοκτητών, οδηγών, επενδυτών και διαχειριστών.

Το Ταξί είναι ένα. Και τα αιτήματα του Σ.Α.Τ.Α. είναι αιτήματα όλων όσων αποτελούν την οικογένεια του ταξί.

Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΤΟ ΤΑΞΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ».