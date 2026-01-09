Κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, μετά την επίθεση στον Άγιο Παντελεήμονα.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι τέσσερις ανήλικες οι οποίες συνελήφθησαν στον Άγιο Παντελεήμονα μετά από καταγγελία 16χρονης ότι της επιτέθηκαν.

Σε βάρος των κοριτσιών, ηλικίας 13 και 14 ετών, ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, ενώ κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου είναι και οι γονείς τους οι οποίοι επίσης, συνελήφθησαν.

Τόσο οι ανήλικες, όσο και οι γονείς τους, αφέθηκαν ελεύθεροι και ορίστηκε ρητή δικάσιμος.

Η 16χρονη φέρεται να έχει καταγγείλει ότι δέχτηκε επίθεση από τις ανήλικες, οι οποίες την τραυμάτισαν, το μεσημέρι της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Καμπάνη και Αγίου Μελετίου.