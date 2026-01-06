Δεν θα πραγματοποιηθεί η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.

Ο Δήμος Λευκάδας ενημερώνει τους δημότες ότι, λόγω των εκτάκτων ισχυρών καιρικών φαινομένων, (ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ) δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, η Τελετή Καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού στον λιμένα της πόλεως στην Ανατολική Παραλία .

Η Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού θα τελεστεί στους Ενοριακούς Ναούς του Δήμου και στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας. Ο Μέγας Αγιασμός θα τελεστεί χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. Θεοφίλου, ώρα 10.30 π.μ, παρουσία των πολιτειακών και στρατιωτικών αρχών του τόπου μας.

Πηγή lefkadatoday.gr