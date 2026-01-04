Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Ο ΟΤΕ με ανακοίνωσή του ξεκαθάρισε πως τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά και δεν σχετίζεται με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε νωρίτερα με καθυστερήσεις πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια.

Η ανακοίνωση: «Σε συνέχεια ολοκλήρωσης όλων των ελέγχων, ο ΟΤΕ επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα διασύνδεσης που παρέχει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι πλήρως λειτουργικά. Ο ΟΤΕ δεν σχετίζεται με κανένα άλλο σύστημα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».