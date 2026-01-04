Εκπρόσωποι από τουλάχιστον 50 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα γέμισαν το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων και είναι έτοιμοι να αναλύσουν τις επόμενες κινήσεις τους, ώστε να αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Λίγη ώρα μετά τις 12:00 ξεκίνησε η κρίσιμη Πανελλαδική Σύσκεψη στα Μάλγαρα στην οποία θα αποφασιστούν σήμερα (04.01.2026) τα επόμενα βήματα των αγροτών.

Μεταξύ των προτάσεων που έπεσαν στο τραπέζι ήταν να γίνει 48ωρο, γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων αλλά και να προχωρήσουν σε μεγάλη κάθοδο με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας για 34η ημέρα τάσσονται υπέρ της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, προτείνοντας ακόμη και 48ωρο «μπλακ άουτ» μετά τα Θεοφάνια, δηλώνοντας ότι θα παραμείνουν στους δρόμους όσο χρειαστεί.

Αντίστοιχο κλίμα επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αγρότες χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεων. Προς το παρόν, τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, ωστόσο η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης.

Κλειστός ο κόμβος της Αρχαίας Νεμέας

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις με αιχμή το κλείσιμο της εθνικής οδού.

Η δράση γίνεται σε κοινό μέτωπο με αγρότες από την Νεμέα, Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της αναμενόμενης επιστροφής από την έξοδο των εορτών, παρέχει η Ελληνική Αστυνομία.

Όσον αφορά την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, πραγματοποιούνται οι εξής διακοπές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.

