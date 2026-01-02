Ο μετεωρολογικός σταθμός στην Πυργέλλα Άργους έδειξε -2,8 βαθμούς Κελσίου, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα όσο και στις 7.30 το πρωί.

Ισχυρός παγετός σημειώθηκε τη νύχτα και τα ξημερώματα της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου στον κάμπο της Αργολίδας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους αγρότες της περιοχής.

Σύμφωνα με τα argolika.gr οι καταγραφές του μετεωρολογικού σταθμού στην Πυργέλλα Άργους, η θερμοκρασία έπεσε στους -2,8 βαθμούς Κελσίου λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, ενώ το ίδιο χαμηλό επίπεδο καταγράφηκε και στις 7:30 το πρωί. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι σε ορισμένα σημεία του κάμπου η θερμοκρασία υποχώρησε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας έως και τους -4 βαθμούς Κελσίου.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους παραγωγούς, καθώς ο παγετός ενδέχεται να επηρεάσει καλλιέργειες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξης. Το μέγεθος των πιθανών ζημιών αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν θα υπάρξει σαφέστερη εικόνα από επιτόπιους ελέγχους στα χωράφια. Οι αγρότες παρακολουθούν στενά τις καιρικές εξελίξεις, ελπίζοντας ότι το φαινόμενο δεν θα επαναληφθεί, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή της περιοχής.