Η κατάστασή του θεωρείται κρίσιμη.

Στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι έχει μεταφερθεί 16χρονος από την Πρέβεζα, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του, όταν το όπλο που κρατούσε, εκπυρσοκρότησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο νεαρός σύμφωνα με την ΕΡΤ, νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η κατάστασή του όμως θεωρείται κρίσιμη. Σύμφωνα με τους γιατρούς, πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του.

Ο νεαρός φέρεται να πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του, τύπου φλόμπερ, και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του να κυνηγήσει πουλιά. Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και κατά την πτώση του το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αρχικά στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.