Η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου όπως κάθε Τρίτη θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του ΟΠΑΠ στο Youtube, στις 19:00.

Το ποσό των 2.100.000 ευρώ κληρώνει απόψε το Λαϊκό Λαχείο μετά το 3ο τζάκποτ που σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη.

Αυτή είναι η 52η και τελευταία για το 2025 κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Τυχερός αριθμός την προηγούμενη Τρίτη αναδείχθηκε ο 50987, σειρά η 1η και στοιχείο το Α και επειδή ο τυχερός λαχνός δεν είχε πωληθεί, υπήρξε νέο τζάκποτ.

Ο αριθμός 50987 σε όλες τις σειρές εκτός από την 1η, 2η και 10η και στοιχεία Α -Ε κέρδισαν από 15.000 ευρώ ενώ 5.000 κέρδισε ο αριθμός 10884 σε όλες τις σειρές. Επίσης από 1.000 ευρώ κέρδισαν οι: 1110, 18031, 26800, 42927, 45711, 61679, 66857, 73744 και 77961.