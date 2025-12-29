Η νεκροψία θα δώσει τις τελικές απαντήσεις για τα αίτια θανάτου των δύο αδερφών.

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Κρύας Βρύσης Καλαμπάκας στο άκουσμα της είδησης του θανάτου δύο αδερφών στο σπίτι τους από αναθυμιάσεις ξυλόσομπας.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr μία γυναίκα 65 ετών και ένας άνδρας 73 ετών,έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις, πιθανότατα προερχόμενες από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση. Οι κάτοικοι του χωριού ανησύχησαν καθώς τα δύο αδέρφια δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν τα δύο αδέρφια χωρίς τις αισθήσεις τους. Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.