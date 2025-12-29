Η επιστροφή των Αθηναίων που είχαν φύγει από την πόλη για τις διακοπές των Χριστουγέννων μετατράπηκε χθες (28/12) σε έναν απίστευτο Γολγοθά. Το ταξίδι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες διαρκεί 5-6 ώρες, έγινε χθες σε 10-12 ώρες, ακόμη και 14 ώρες με τα οχήματα να παραμένουν για ώρες ακινητοποιημένα.

Το «χαρτί» της ταλαιπωρίας παίζει τώρα η κυβέρνηση απέναντι στους αγρότες. Χθες, κατά την επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα είναι γεγονός ότι σημειώθηκαν ουρές που έφταναν και τα 10 χλμ για όσους έκαναν το ταξίδι Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Η εθνική θύμιζε απέραντο πάρκινγκ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά τα διόδια της Τραγάνας, όπου οι ουρές έφταναν τα 6-7 χλμ. Στη συνέχεια τα οχήματα εκτρέπονταν σε παράδρομο και οι δυσκολίες μεταφέρονταν στο Μαρτίνο με οχήματα να παραμένουν ακινητοποιημένα για τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα. Η εθνική στο ύψος της Θήβας ήταν γεμάτη οχήματα ακομα και μετά τα μεσάνυχτα.

Το βασικό ερώτημα όμως είναι αν τελικά οι αγρότες είχαν κλειστά τα μπλόκα ή αν τα έκλεισε η τροχαία με άνωθεν εντολή ή και μόνη της.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Η Εθνική Οδός ήταν ένα ατελείωτο πάρκινγκ, αλλά οι αγρότες λένε ότι τα μπλόκα ήταν ανοιχτά. Ανάλογα βίντεο ανέβαζαν και εκδρομείς το ΤΙΚ ΤΟΚ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κος Ρίζος Μαρούδας, μίλησε στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Η ταλαιπωρία των οδηγών είναι αποτέλεσμα της κυβέρνησης και της τροχαίας, τα μπλόκα ήταν ανοιχτά, ανοίξαμε και τα διόδια για να περνάει ο κόσμος με λιγότερα χρήματα. Εμείς ανοίξαμε τα μπλόκα να διευκολύνουμε τον κόσμο όπως θα το κάνουμε και την Πρωτοχρονιά στην έξοδο και στην επιστροφή, ανοίγουμε και τα διόδια για να πάει ο κόσμος στον προορισμό του ακόμη πιο γρήγορα δεν είναι δική μας ευθύνη από εκεί και πέρα το πως το διαχειρίζεται η κυβέρνηση και η Τροχαία».

Τόνισε ακόμη ότι: «Εάν η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό το βήμα θα κλιμακώσουμε τη στάση μας, δεν έχουμε άλλο όπλο. Κλιμάκωση σημαίνει πολλά πράγματα ακόμα και blackout, θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Εμείς έχουμε δείξει την καλύτερη στάση και την καλύτερη διάθεση, προσπαθούμε να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο ταυτόχρονα να δείχνουμε την διαμαρτυρία μας όμως όσο η κυβέρνηση κρατάει αυτή την αδιάλλακτη στάση κι εμείς θα πρέπει να κλιμακώσουμε την στάση μας γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα».

