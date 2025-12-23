Έντονα άστατος θα είναι ο καιρός ανήμερα αλλά και παραμονή Χριστουγέννων σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σιγά σιγά αρχίζει και μας τα χαλάει ο καιρός, με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, να αναφέρει οτι πάμε σε ένα πιο άστατο καιρικό μοτίβο.

Θα έχουμε άστατα Χριστούγεννα φέτος, άστατες οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν ανήμερα των Χριστουγέννων αλλά και αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, θα βλέπουμε αρκετές βροχές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Είναι ένα καιρικό μοτίβο το οποίο θα μας συνοδεύει μέχρι και το τέλος του χρόνου και μάλιστα η νέα χρονιά θα ξεκινήσει με αρκετό κρύο και τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρο.

Οι βροχές ήδη είναι σε εξέλιξη προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, έχουμε και κάποιες καταιγίδες γύρω από τη Ρόδο, αργότερα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί από το απόγευμα και στη συνέχεια.

Από την πλευρά του Ιονίου Πελάγους μας έρχεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα επιδεινώσει σημαντικά τον καιρό στη χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις αρκετές βροχές, τις έντονες καταιγίδες ακόμη και τα χιόνια κατά κανόνα σε ορεινές περιοχές.

Σήμερα, ο άστατος καιρός έχει ξεκινήσει από το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο, λίγες βροχές θα συναντήσουμε προς τα ανατολικά ηπειρωτικά. Εκεί που θα πρέπει να δείξουμε προσοχή είναι από το απόγευμα και στη συνέχεια στη δυτική Ελλάδα, γιατί ο καιρός θα βαρύνει αρκετά. Περιμένουμε αρκετές βροχές, ο οποίες θα ενταθούν και θα συνοδεύονται και από καταιγίδες, ιδιαίτερα προς τα βόρεια - βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Οι άνεμοι τοπικά ισχυροί μέσα στο Αιγαίο. Ο βοριάς θα αρχίσει να υποχωρεί και παραδίδει την σκυτάλη σε νοτιοανατολικό άνεμο ο οποίος θα φθάσει τα 6 με 7 μποφόρ. Οι άνεμοι θα είναι αρκετά έντονοι τις επόμενες ημέρες, καθώς θα συνοδεύσουν αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Προς τα βορειότερα ηπειρωτικά τμήματα ξεκινάμε πάλι με τον υδράργυρο στους 0 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε συνθήκες παγετού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στα νότια τμήματα έχουμε λίγο πιο αυξημένες τιμές. Αργά το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, θα είναι μια ημέρα με λίγες συννεφιές οι οποίες θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα φθάσει τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα εναλάσσονται με ηλιοφάνεια. Δεν αποκλείεται να αφήσουν λίγες τοπικές βροχές, κατά κανόνα γύρω γύρω από τον Θερμαϊκό.Οι βροχές αυτές, την Τετάρτη θα είναι και πιο ισχυρές και πιο εκτεταμένες. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των Χριστουγέννων αλλά και τις επόμενες ημέρες

Αύριο, παραμονή Χριστουγέννων, θα βαρύνει ο καιρός αρκετά. Στην ουσία περιμένουμε δύο κύματα ισχυρών βροχών και καταιγίδων. Το πρώτο θα ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα αφορά το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, και την περιοχή της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία). Αυτό το κύμα θα εξελιχθεί προς το μεσημέρι για να φθάσει προς τα βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας, χάνοντας λίγο από την έντασή του.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, θα εξελιχθεί το δεύτερο, και ισχυρότερο, πιο γενικευμένο κύμα βροχών και καταιγίδων. Θα ξεκινήσει αύριο το απόγευμα από τη δυτική Ελλάδα και θα σαρώσει στην ουσία σχεδόν ολόκληρη τη χώρα για να καταλήξει προς το ανατολικό Αιγαίο. Έτσι λοιπόν η ημέρα των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει με πολλές βροχές, στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, πυκνές χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα και κυρίως από το μεσημέρι και στη συνέχεια από το μεσημέρι θα βλέπουμε αυτός ο καιρός να βελτιώνεται και να περιορίζεται κυρίως προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη βορειοανατολική Ελλάδα.

Την επόμενη εβδομάδα πάμε σε πιο βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να πέφτει και θα πάμε σε έντονα χειμωνιάτικο σκηνικό με την αλλαγή του χρόνου και άρα τα χιόνια θα κατέβουν χαμηλά σε υψόμετρο.

Κοντά στα Θεοφάνεια θα πάμε με έντονα χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες. Τα χιόνια θα έρχονται σιγά σιγά σε όλο και πιο χαμηλά υψόμετρα. Του Αϊ -Γιαννιού φαίνεται οτι θα έχουμε πολύ κρύο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5cvug8iad5?integrationId=40599y14juihe6ly}