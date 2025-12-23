Την ώρα της επίθεσης στο περιπολικό βρισκόταν αστυνομικός, ωστόσο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Άγνωστοι πέταξαν τη νύχτα μολότοφ σε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από το τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 02:15, πίσω από το τουρκικό προξενείο, όταν ομάδα περίπου δέκα ατόμων προσέγγισε το σταθμευμένο όχημα της Άμεσης Δράσης και εξαπέλυσε επίθεση με μολότοφ.

Σύμφωνα με το TheOpinion, την ώρα της επίθεσης στο περιπολικό βρισκόταν αστυνομικός, ωστόσο δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Από τις ρίψεις προκλήθηκαν μικρής έκτασης υλικές ζημιές, κυρίως στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Αμέσως μετά το συμβάν, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, πραγματοποιώντας εκτεταμένες έρευνες. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, προσήχθησαν συνολικά εννέα άτομα, για εξακρίβωση στοιχείων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν προέκυψαν ενδείξεις ή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τους προσαχθέντες με την επίθεση, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.