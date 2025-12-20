Η έρευνα θα εξετάσει τυχόν τέλεση αδικημάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Με εντολή εισαγγελέα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που συμμετείχαν σε δράση ανοίγματος των μπαρών διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η Ελληνική Αστυνομία έχει λάβει εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων.

Οι αγρότες στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων άνοιξαν τις μπάρες διοδίων και έδωσαν τη δυνατότητα στους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο.

Μετά από αυτό οι Αρχές προχωρούν σε νομική διερεύνηση βάσει των υπαρχουσών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ενισχύονται τα μπλόκα

Την ίδια ώρα τα μπλόκα ενισχύονται διαρκώς με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αμετακίνητοι, την ώρα που η κυβέρνηση πιέζει να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το συμβολικό άνοιγμα των διοδίων σε ορισμένες περιοχές έχει παραταθεί μέχρι τις 17:00 και τις 18:00 το απόγευμα και είναι μία δράση που θα επαναληφθεί και την Κυριακή (21/12).

Με τον τρόπο αυτό θέλουν, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας «να στείλουμε το μήνυμα ότι συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι να δώσει λύσεις στα ουσιαστικά προβλήματα».

«Φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε συνάντηση εφόσον υπάρχουν οι όροι» δήλωσε και έκανε λόγο για «προσχηματικό διάλογο» και σημείωσε πως «είναι ψέμα ότι έχουν ικανοποιήσει τα βασικά αιτήματά μας».

Στο μεταξύ, το μπλόκο της Σιάτιστας ενισχύθηκε με 200 τρακτέρ και η κυκλοφορία γίνεται από παραδρόμους.

Οι αγρότες του μπλόκου θα ανοίξουν τα διόδια στην Ξηρολίμνη, τον κόμβο της Σιάτιστας, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη κίνηση.

Την Δευτέρα (22/12) αποφάσισαν 24ωρο αποκλεισμό των φορτηγών, των εμπορικών οχημάτων από την περιοχή, με τον δρόμο να κλείνει για δύο ώρες.

Κλειστά και τα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα

Κλειστά θα παραμείνουν και τα δύο ρεύματα των Μαλγάρων, ενώ από κλειστό παραμένει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για όλα τα αυτοκίνητα.

Την Τρίτη (23/12) θα ανοίξουν για να περάσουν οι ταξιδιώτες των Χριστουγέννων.

Οι Εύζωνοι παραμένουν κλειστοί τέσσερις ώρες κάθε μέρα, 18:00 - 22:00 μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες στα πράσινα Φανάρια αποφάσισαν να μείνουν στο μπλόκο να κάνουν Χριστούγεννα εκεί χωρίς να κινηθούν για αποκλεισμό του κόμβου της Θέρμης.

Ανοίγουν παράδρομοι στο Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας

Τη Δυτική Ελλάδα κόβουν στα δύο τα μπλόκα σε Ιονία Οδό και Ολυμπία. Το βράδυ της Παρασκευής (19/12) άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, η Παλαιά Εθνική Οδός Αντιρρίου - Ιωαννίνων.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι αποφασισμένοι και μετά από πολλές μέρες στο Αγγελόκαστρο πήγαν με τα τρακτέρ τους και έκλεισαν και τον παράδρομο. Θα επιμείνουν και τις μέρες των γιορτών, έχοντας όμως ανοιχτά τα διόδια.

Μπλόκο στη Υψηλή γέφυρα στη Χαλκίδα

Το Σάββατο 18:00 με 20:00, οι αγρότες της Εύβοιας θα αποκλείσουν την Υψηλή γέφυρα ενώ για την Κυριακή σε συνεννόηση και με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας είναι αποφασισμένοι να πάνε στα διόδια των Αφιδνών, όπου θα σηκώσουν τις μπάρες για να περνούν τα οχήματα ελεύθερα.

Την Δευτέρα και την Τρίτη, έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις με μεγαλύτερη διάρκεια και με κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Αμετακίνητοι οι αγρότες στη Θήβα

Παραταγμένα συνεχίζουν να είναι τα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Οδό ενώ οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές, στην περιοχή της Θήβας.

Η Εθνική οδός είναι κλεισμένη από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλεισμένη από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.