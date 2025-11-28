Συνεχίζει να σφυροκοπά την Αττική η κακοκαιρία με χαλάζι και έντονες καταιγίδες, οι οποίες θα επιμείνουν για αρκετές ώρες.

Ανάρτηση για την κακοκαιρία έκανε ο γνωστός μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας ο οποίο έκανε ειδική αναφορά στην Αττική και στις καταιγίδες που πέφτουν από νωρίς το πρωί.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Σε αυξημένο κίνδυνο και σήμερα αρκετές περιοχές εξαιτίας της κακοκαιρίας «ADEL». Στη δυτική Ελλάδα τα φαινόμενα από το μεσημέρι θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Από αύριο το απόγευμα και από τα ανατολικά θα αρχίσει η αποδρομή της κακοκαιρίας.

Αττική.

Ισχυρό πέρασμα της κακοκαιρίας είχαμε και νωρίς το πρωί και στην Αττική. Τα νερά του Σαρωνικού τροφοδότησαν με αρκετή ενέργεια το σύστημα με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν μεγάλες ραγδαιότητες και εκατοντάδες αστραπές και κεραυνοί.

Oι μετεωρολογικοί σταθμοί του εθνικού αστεροσκοπείου κατέγραψαν πάνω από 50 mm βροχής.Τα φαινόμενα με μικρότερες εντάσεις θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι.

Δεν μπορώ να μην καταθέσω και τον προβληματισμό μου:

Αν με 50mm και 60mm βροχής πλημμύρισε η Αττική, τι θα γίνει με 150mm και 200mm; Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι αυτό το σενάριο είναι μακρινό ιδιαίτερα σε ενα περιβάλλον κλιματικής αποσταθεροποίησης που τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάνουν συνέχεια την εμφανισή τους;

Καλημέρα και προσοχή!

