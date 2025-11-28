«Το πρόβλημα της λειψυδρίας χτυπάει την πόρτα σε όλη την Ελλάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα, και κυρίως στα νησιά», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Δεν μπορούμε να φθάσουμε στο σημείο που μετά δεν θα έχουμε άλλες επιλογές, δήλωσε στον ΣΚΑΪ υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειεας, Στάυρος Παπασταύρου, αναφορικά με το πρόβλημα της λειψυδρίας, με την Αττική να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό.

«Είναι η ώρα των αποφάσεων. Εχουμε αποθέματα περίπου 400 εκατ. κυβικά νερού. Στην Αττική καταναλώνουμε 250 εκατ. τον χρόνο. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να αναβάλουμε δύσκολες αποφάσεις», τόνισε ο υπουργός.

Αν δεν βρέξει, τα αποθέματα νερού που διαθέτει αυτήν τη στιγμή η χώρα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες δύο ετών, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου.

«Τα έργα θα γίνουν σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, που έχει την αμροδιότητα», ανέφερε ο υπουργός.

Στην ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση το νερό να σταματήσει να είναι δημόσιο, στην περίπτωση που η κατάσταση χειροτερέψει, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικά αρνητικός. «Σε αυτό είναι ξεκάθαρος ο πρωθυπουργός και η κυβέρνησης. Ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει, δεν αλλάζει».

Ερωτηθείς αν θα έρθουν μέτρα για τους καταναλωτές, ο κ. Παπασταύρου τόνισε: «Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε αποφάσεις τώρα, για να μην φθάσουμε στο σημείο που να χρειαστεί να υπάρχει περιορισμός».

Στην ερώτηση «θα διψάσει η Αττική;», ο υπουργός απάντησε: «Οι προσπάθειες που γίνονται είναι για να μην αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα».

