Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει την επέλασή της στη χώρα, με ισχυρές καταιγίδες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών, οδηγώντας δήμους σε αποφάσεις αναστολής λειτουργίας σχολείων για λόγους ασφάλειας. Τα έντονα φαινόμενα συνεχίζονται και σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα κάποιες περιοχές να προχωρούν σε προληπτικό κλείσιμο σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων. Για την Αττική δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία ενημέρωση για κλειστά σχολεία σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο:

την ασφάλεια μαθητών,

την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη μετακίνηση,

την προστασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».

Kλειστά σχολεία στο Κιλκίς

Σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού των Πολιούχων και Προστατών «Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων». Η τοπική αργία αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δομές, από τους παιδικούς σταθμούς έως και τα λύκεια, προσφέροντας στους μαθητές μια εμβόλιμη τριήμερη ανάπαυλα πριν την επιστροφή τους στις τάξεις τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση του Δήμου προβλέπει ότι:

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αργία αφορά επίσης Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και κάθε δομή που λειτουργεί υπό τη δημοτική ομπρέλα.

Τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η καθιερωμένη εορτή προς τιμήν των τοπικών Αγίων αποτελεί σημαντικό θεσμό για την περιοχή, με πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων να πλαισιώνουν την ημέρα.

Στην Κέρκυρα, τόσο ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας όσο και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Οι δήμοι έκριναν ότι, παρά την κακοκαιρία, οι καιρικές συνθήκες δεν απαιτούν αναστολή λειτουργίας.