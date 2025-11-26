Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού για τον θάνατο ενός 19χρονου στρατιώτη και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 39χρονου στρατιωτικού σε πεδίο βολής στη Ρόδο.

Ένας 19χρονος στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο πεδίο βολή της Ρόδου από χειροβομβίδα, ενώ ένας 39χρονος επιλοχίας, πατέρας δύο παιδιών δίνει μάχη στο νοσοκομείο όπου υποβάλεται σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΣ. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Ειδικότερα, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος. Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ.

Τι συνέβη σύμφωνα με την «Ροδιακή»

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ροδιακής, έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος μόλις 19 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στη Ροδο.

Επίσης στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός.

Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο άτομο.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετήσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε η Ροδιακή η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Από την έκκρηξη σκοτώθηκε επιτόπου ο 19χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε και ο δεύτερος.