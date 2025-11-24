Βασική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι «δεν διαθέτει αξιόπιστα συνολικά δεδομένα» ούτε για τις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες ούτε για εκείνες όπου η φυσική αναγέννηση δεν αρκεί και απαιτείται τεχνητή αναδάσωση.

Σημαντικά ελλείμματα στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση των αναδασώσεων στη χώρα αναδεικνύει η έκθεση ελέγχου 2/2025 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εξετάζει κατά πόσο οι διαθέσιμοι δημόσιοι και ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά για την αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων μετά από πυρκαγιές. Τα συμπέρασμα της έκθεσης σκιαγραφούν μια εικόνα που χαρακτηρίζεται από ασυνέχειες, καθυστερήσεις και απουσία συνολικού σχεδιασμού, σε μια περίοδο όπου οι δασικές καταστροφές έχουν γίνει πλέον ετήσιο φαινόμενο με βαριές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στις περιουσίες και σε ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με την έκθεση, βασική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι, αν και η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για τη χάραξη και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τα δάση, «δεν διαθέτει αξιόπιστα συνολικά δεδομένα» ούτε για τις εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες ούτε για εκείνες όπου η φυσική αναγέννηση δεν αρκεί και απαιτείται τεχνητή αναδάσωση. Η έλλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι δημόσιοι πόροι να κατανέμονται περιστασιακά και όχι βάσει τεκμηριωμένου σχεδιασμού.

Ενδεικτικό της ασυνέχειας στον μηχανισμό είναι οι μακρές καθυστερήσεις στην κήρυξη καμένων περιοχών ως αναδασωτέων, παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει αυστηρή προθεσμία 30 ημερών. Η έκθεση καταγράφει χαρακτηριστικά παραδείγματα: στο νησί της Κω, μια έκταση που κάηκε στις 18 Αυγούστου 2008 κηρύχθηκε αναδασωτέα σχεδόν πέντε μήνες αργότερα, στις 16 Ιανουαρίου 2009. Σε ακόμη πιο ακραία περίπτωση, πυρκαγιά στα Κύθηρα στις 17 Ιουλίου 2008 οδήγησε σε απόφαση κήρυξης αναδασωτέας έκτασης μόλις το 2011 — σχεδόν τρία χρόνια μετά το συμβάν.

Παράλληλα, η έκθεση σημειώνει ότι η κήρυξη των εκτάσεων συχνά συνοδεύεται από ασαφείς περιγραφές. Σε ορισμένες αποφάσεις αναφέρονται εξαιρέσεις για «νομίμως υφιστάμενες αγροτικές εκτάσεις», χωρίς όμως να προσδιορίζεται ποια τμήματα ακριβώς εξαιρούνται. Αυτό καθιστά δυσχερή τόσο την αποτύπωση όσο και τον έλεγχο της εφαρμογής της αναδασωτέας ζώνης.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στη διοικητική διαδικασία. Σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και στην αξιοποίηση των σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Ειδικότερα, η δράση 8.4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2022, η οποία διέθετε 50 εκατ. ευρώ για αναδασώσεις, απέδωσε “ελάχιστα αποτελέσματα”. Τα έργα ήταν ανώριμα από πλευράς μελετών, ενώ η μεταφορά των δασικών υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια του προγράμματος προκάλεσε πρόσθετες καθυστερήσεις. Ως συνέπεια, τόσο η απορρόφηση των κονδυλίων όσο και η επίτευξη των στόχων σε αναδασωμένες εκτάσεις παρέμειναν πολύ χαμηλές.

Παρά τις δυσλειτουργίες αυτές, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει ότι ο νέος θεσμός των αναδόχων αναδάσωσης, δηλαδή η συμβολή ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν έργα με δικά τους έξοδα, λειτούργησε επιταχυντικά στην εκτέλεση των αναδασωτικών εργασιών. Ωστόσο, εντοπίζει και εδώ προβλήματα: η επιλογή των αναδόχων δεν ακολουθούσε πάντα τυπικές διαδικασίες και οι δασικές υπηρεσίες δεν ασκούσαν πάντοτε επαρκή εποπτεία. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις δημόσιοι πόροι παρέμειναν δεσμευμένοι, παρότι το έργο χρηματοδοτήθηκε τελικώς από ιδιώτες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης, το οποίο αρχικά προέβλεπε την αποκατάσταση 16.500 εκταρίων σε όλη τη χώρα. Η επιλογή των περιοχών βασίστηκε σε ειδική μελέτη που αξιοποιούσε δορυφορικά δεδομένα. Ωστόσο, οι δασικές υπηρεσίες διαπίστωσαν ότι τα προτεινόμενα πολύγωνα δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές ανάγκες: σε ορισμένες εκτάσεις η φυσική αναγέννηση ήταν ήδη σε εξέλιξη, ενώ άλλες δεν ήταν καν δασικού χαρακτήρα. Τελικά, το φυσικό αντικείμενο του έργου μειώθηκε δραστικά σε περίπου 5.700 εκτάρια.

Το συνολικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ιδιαίτερα αιχμηρό: ενώ η Ελλάδα υποχρεούται από το Σύνταγμα να προστατεύει τα δάση και να αποκαθιστά κάθε κατεστραμμένη έκταση, οι αναδασώσεις που πραγματοποιούνται είναι “πολύ λιγότερες” από τις προβλεπόμενες, ενώ η αποτελεσματικότητά τους δεν παρακολουθείται συστηματικά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί αν τα έργα πέτυχαν τους στόχους τους.