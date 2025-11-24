Επικίνδυνη κακοκαιρία έρχεται στη χώρα μας τις επόμενες εβδομάδες. Η προειδοποίηση του Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο Τρίτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε δυτική, βόρεια Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο. Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, με ανάρτησή του στο facebook προειδοποιεί για μια εξαιρερικά επικίνδυνη εβδομάδα η οποία όπως αναφέρει «μόλις ξεκίνησε με μια ισχυρή κυκλονογένεση να λαμβάνει χώρα μέσα στο Ιόνιο και να βάζει στο βαθύ κόκκινο αρχικά τη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια και άλλες περιοχές ανατολικότερα της Πίνδου».

{https://www.facebook.com/klearhos.marousakis/posts/pfbid0So5trifTLs2rKmxbufpYsR3e1H1hCjnpDsxaz1jE5CH1LmiMZPUgQb79uaopJbe5l}

Έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ

Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Πιο συγκεκριμένα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αύριο Τρίτη, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: