Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η νέα κακοκαιρία.

Νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπεται από αύριο Τρίτη 25-11-25 στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη 26-11-25 σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο 29-11-25 και στα ανατολικά την Κυριακή 30-11-25.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Τρίτη, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Διαπόντιων νήσων, Παξών) και στην Ήπειρο (κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές της).

Μεθαύριο Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία.

β. Από το απόγευμα στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος), την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

β. Την Παρασκευή εκτός των ανωτέρω περιοχών, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία

Στην κακοκαιρία που έρχεται αναφέρθηκε σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως αναφέρει η κακοκαιρία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας με βροχές και ισχυρές καταιγίδες.

Μάλιστα, προβλέπει ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όπως είπε η μετεωρολόγος του ANT1, Χαρά Μάλεση σήμερα θα υπάρξει ένα «διάλειμμα» καθώς από αύριο, κυρίως από την δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Από την Τετάρτη θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ενώ η κορύφωση της κακοκαιρίας θα είναι Πέμπτη με Σάββατο.

Με την σειρά του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος ανέφερε πως «ο καιρός θα είναι στις πρώτες ειδήσεις καθώς έχει σημαντικές βροχές».

Συγκεκριμένα τόνισε πως αύριο θα ξεκινήσει μία νέα κακοκαιρία από την δυτική Ελλάδα, όπου θα επηρεαστούν με βροχές και καταιγίδες τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος «η Κέρκυρα φαίνεται πως θα κάνει ρεκόρ συγκέντρωσης βροχής από τότε που κρατάμε στατιστικά, δηλαδή από το 1901».

Συνέχισε λέγοντας ότι την Τετάρτη η κακοκαιρία θα περάσει και προς τις Κυκλάδες αλλά και νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Την Πέμπτη θα υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση του καιρού ανώ την Παρασκευή η κακοκαιρία θα κινηθεί ανατολικότερα. Παρασκευή και Σάββατο αναμένεται να πέσουν καταιγίδες και στην Αττική αλλά και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και του Αιγαίου.

Τέλος, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης χαρακτήρισε «επικίνδυνη» την εβδομάδα που διανύουμε. Όπως τόνισε από αύριο Τρίτη, η δυτική Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο κόκκινο και η βορειοδυτική Ελλάδα, με αρκετές βροχές. Θα δούμε και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Την Τετάρτη, δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο. Πάλι οι ίδιες περιοχές θα βρίσκονται στο επίκεντρο, βροχές, καταιγίδες. Ο κ. Μαρουσάκης τόνισε πως «θα έχουμε ένα πέρασμα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως όμως προς τα νότια θαλάσσια τμήματα».

Κλείνοντας είπε «Την Πέμπτη, θα βαρύνει ο καιρός γενικότερα, ωστόσο οι ίδιες εκτάσεις θα βρίσκοντα ξανά στο επίκεντρο των κακοκαιριών. Και πάλι θα πέσει μεγάλος όγκος νερού στις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί.

Έρχεται η κακοκαιρία η μία πίσω από την άλλη και δεν προλαβαίνουν τα εδάφη να αντιμετωπίσουν αυτούς τους μεγάλους όγκους νερού με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα προβλήματα».