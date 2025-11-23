Η κλήρωση του τζόκερ έγινε, δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 1,7 εκατ. ευρώ κλήρωσε το τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 11, 20, 21, 35 και 36.

Τζόκερ ο αριθμός: 14.

Στην σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ.

Η φορολογία των κερδών

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Aνεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Σημείωση: Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.