Είχε στην κατοχή του ναρκωτικά. Συνελήφθη και ο μάνατζέρ του.

Γνωστός τράπερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, μαζί με τον μάνατζερ του, ο οποίος βρίσκονταν στο ίδιο όχημα.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 21/11, στην περιοχή της Κηφισιάς όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν ένα όχημα το οποίο έκριναν ύποπτο και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο.

Στο τιμόνι βρισκόταν ο 21χρονος τράπερ, ενώ μέσα στο όχημα βρισκόταν και ο μάνατζερ του. Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες, με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες στους δύο άνδρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις Αρχές, ο τράπερ θα εμφανιζόταν σε κατάστημα όπου είχε προγραμματιστεί μαθητικό πάρτι.

Υπενθυμίζεται πως ο τράπερ είχε συλληφθεί και πέρσι για απείθεια καθώς δεν δέχτηκε τον έλεγχο από αστυνομικούς.

