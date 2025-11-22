Η τάση του καιρού σύμφωνα με το δελτίο του Σάκη Αρναούτογλου.

Στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες αναφέρθηκε ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, τονίζοντας ότι το βοχερό σκηνικό σε δυτική και βορειοδυτική Ελάδα θα συνεχιστεί.

Αύριο Κυριακή 23/11 θα επικρατήσει συννεφιά στις ορεινές βορειοδυτικές περιοχές της χώρας, ωστόσο, μέχρι και το βράδυ δε θα εμφανιστούν έντονα καιρικά φαινόμενα, μόνο μερικές μπόρες. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή γιατί το έδαφος έχει κορεστεί από τις πολλές βροχές και ακόμα και μια ήπια βροχή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη θα υπάρξουν μπόρες και καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις ορεινές περιοχές θα φτάσει έως 4 βαθμούς Κελσίου, θα επικρατήσει ψύχρα στο Αιγαίο και στα δυτικά της χώρας, όπου θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά και στην ανατολική Ελλάδα από 15-20 βαθμούς, όπως και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη.

Η Δευτέρα 24/11 θα κυλίσει με ήπιο καιρό μέχρι το βράδυ. Ωστόσο, από τις βραδινές ώρες και έπειτα, θα εμφανιστεί κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τα δυτικά της χώρας, Κέρκυρα και Ήπειρο με μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Μέχρι το πρωί της Τρίτης θα υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις που θέλουν προσοχή στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι χαμηλής έντασης και τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Την Τρίτη 25/11 θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός σε όλη τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, όπως και στο ανατολικό Αιγαίο και στη βόρεια Κρήτη, το οποίο θα διατηρηθεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Στην ορεινή Ήπειρο και Μακεδονία δεν αποκλείεται να εμφανιστούν και τα πρώτα χιόνια, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση.

Την Πέμπτη 27/11 εντείνονται οι βροχές στα δυτικά και βορειοδυτικά, με το κύμα κακοκαιρίας να πλήττει όλη τη χώρα, με βροχές, καταιγίδες και χιόνια, κυρίως στα ορεινά τμήματα της βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο μετεωρολόγος αναφέρθηκε και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις πρώτες μέρες του Δεκέμβρη, οι οποίες θα κυλίσουν πιο ομαλά, χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα, αν και αρχές του μήνα θα έρθει από τη βόρεια Ευρώπη ένα κύμα κακοκαιρίας και αέριων μαζών που ενδεχομένως να επηρεάσει τη χώρα μας ακόμα και με την παρουσία χιονοπτώσεων στα ορεινά της χώρας.