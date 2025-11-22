Δείτε αναλυτικά τις αργίες του 2026 και τι ημέρες πέφτουν.

Με τα Χριστούγεννα του 2025 να πλησιάζουν, πολλοί ήδη ρίχνουν μια ματιά στο ημερολόγιο για να δουν πώς θα κυλήσει το 2026 όσον αφορά στις αργίες και τα τριήμερα.

Η νέα χρονιά φαίνεται να φέρνει μικτές εκπλήξεις: κάποια ευπρόσδεκτα τριήμερα, αλλά και αργίες που «χάνονται» χωρίς να προσφέρουν επιπλέον ξεκούραση.

Οι δύο μεγάλες αργίες που χάνονται

Δεκαπενταύγουστος και Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων 2026 «πέφτουν» Σάββατο με την απογοήτευση να είναι προφανής για τους εργαζομένους που θα ήθελαν να ξεκλέψουν ένα τριήμερο ή ακόμα και τετραήμερο ξεκούρασης.

Τα τριήμερα του 2026

Παρά τις «απώλειες», το 2026 προσφέρει τρία τριήμερα.

Η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, η Πρωτομαγιά που πέφτει Παρασκευή, και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου, ιδανικό για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση.

Η λίστα με τις υπόλοιπες αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

25η Μαρτίου: Τετάρτη

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου