Οι γονείς του Παναγιώτη Ραφήλ ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας και στήριξαν τον μεγάλο αγώνα για τη θεραπεία του μικρού.

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ έλαβε τη σωτήρια γονιδιακή θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία που του έδωσε την ευκαιρία να μεγαλώσει. Μια μέρα που η οικογένειά του χαρακτηρίζει ως «δεύτερα γενέθλια», καθώς σηματοδότησε την αρχή μιας νέας ζωής, γεμάτης ελπίδα και προοπτική.

Σε συγκινητική ανάρτησή τους, οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.

Σήμερα, ο μικρός μαχητής μεγαλώνει όπως κάθε παιδί της ηλικίας του: πηγαίνει στη Β’ Δημοτικού, έχει φίλους, δραστηριότητες, γέλια και παιχνίδι. «Έχει χάσει τα πρώτα του δοντάκια, γεμίζει το σπίτι μας με φωνές και χαρά. Κάποτε όλα αυτά ήταν όνειρο. Τώρα είναι ζωή», γράφουν οι γονείς του, τονίζοντας πως κάθε βήμα, κάθε χαμόγελο και κάθε μικρή πρόοδος είναι ένα συνεχές θαύμα.

«Η ελπίδα νίκησε. Και συνεχίζει να νικά, κάθε μέρα», καταλήγει το μήνυμα ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι συνέβαλαν στο ταξίδι του Παναγιώτη Ραφαήλ.

