Κατολίσθηση στην Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας, έκλεισε ο δρόμος για 2 με 3 χιλιόμετρα.

Κλειστή είναι σήμερα Παρασκευή η Εθνική Οδός Κοζάνης – Λάρισας, περίπου 2-3 χιλιόμετρα πριν από το τέλος των ορίων του Νομού Κοζάνης, εξαιτίας κατολίσθησης.

Στο σημείο παρενέβησαν συνεργεία της Περιφέρειας Λάρισας, ενώ στο σημείο μετέβησαν αργότερα και τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το e-ptolemeos, η κατολίσθηση, σε συνδυασμό με το σαθρό έδαφος και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθιστά το οδόστρωμα μη ασφαλές, με αποτέλεσμα ο δρόμος να παραμείνει κλειστός μέχρι να υποχωρήσουν τα καιρικά φαινόμενα, πιθανότατα και την Κυριακή.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση των αρμοδίων φορέων, με νεότερες πληροφορίες.