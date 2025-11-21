Οι δρόμοι στην παλιά Φιλιππιάδα μετατράπηκαν σε ποτάμια από λασπόνερα, φερτά υλικά από τις εκτάσεις που είχαν καεί μεταφέρονται παντού και μικρά ρέματα μετατρέπονται σε ορμητικούς χείμαρρους παρασύροντας τα πάντα.

Σαρώνει η κακοκαιρία στην Άρτα και στο Δήμο Ζηρού που δοκιμάζεται και πάλι μετά τις στιγμές τρόμου και αγωνίας που έζησαν τις ημέρες της μεγάλης πυρκαγιάς. Αυτή την φορά λόγω των σοβαρών προβλημάτων που προκαλεί η κακοκαιρία που σφυροκοπά την περιοχή.

Οι δρόμοι στην παλιά Φιλιππιάδα μετατράπηκαν σε ποτάμια από λασπόνερα, φερτά υλικά από τις εκτάσεις που είχαν καεί μεταφέρονται παντού και μικρά ρέματα μετατρέπονται σε ορμητικούς χείμαρρους παρασύροντας τα πάντα, σύμφωνα με το epiruspost.

Σπίτια και καταστήματα στην παλιά Φιλιππιάδα έχουν πλημμυρίσει, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα χωριά με πολλά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα γεγονός που δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν αντλίες για να απομακρυνθούν νερά.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη με τις δυνάμεις του Δήμου, της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας να είναι επί ποδός αλλά τα προβλήματα να παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις.

Συνεχείς είναι και οι κατολισθήσεις που σημειώνονται τόσο στην Εθνική Άρτας Ιωαννίνων όσο και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου.

Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να επικοινωνούν με τις αρχές για όποιο πρόβλημα καταγράφουν.

Διακοπές ρεύματος και στην Άρτα

