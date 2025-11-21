Συναγερμός στο ΑΧΕΠΑ για ζευγάρι που κατανάλωση δηλητηριασμένα μανιτάρια.

Ζευγάρι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα 65 ετών και μία γυναίκα 55 ετών, ενώ άμεσα σήμανε συναγερμός στον ΕΟΜ για την επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος, στην οποία πρέπει να υποβληθούν και ο άνδρας και η γυναίκα. Έχουν επικοινωνήσει με το Ιπποκράτειο και το Λαϊκό για να βρεθούν δύο μοσχεύματα, ενώ έχει γίνει ήδη αίτημα και προς την Ιταλία, σε περίπτωση που δε βρεθούν στην Ελλάδα.

Το ζευγάρι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Έδεσσας, έχοντας καταναλώσει μανιτάρια, που συλλέχθηκαν από το βουνό και ύστερα από την επιδείνωση της υγείας τους διακομίσθηκαν χθες στο ΑΧΕΠΑ.