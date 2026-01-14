Η ανακαίνιση έγινε χάρη σε δωρεά ύψους 230.000 ευρώ από την ομογενειακή Οργάνωση ΑΧΕΠΑ.

Εγκαινιάστηκε σήμερα η ανακαινισμένη Γ΄ Χειρουργική Κλινική του ΑΧΕΠΑ, η οποία επέστρεψε στον αρχικό της χώρο μετά από τέσσερις μήνες. Η ανακαίνιση υλοποιήθηκε χάρη στη δωρεά της ομογενειακής Οργάνωσης AHEPA Ελλάς, ύψους 230.000 ευρώ.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας–Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην Οργάνωση για την προσφορά της στην ανακαίνιση της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση των δομών υγείας έχει άμεσο και ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη. Όπως ανέφερε, το ΑΧΕΠΑ αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά και νευραλγικά νοσοκομεία της χώρας, προσφέροντας κρίσιμες υπηρεσίες υγείας, και τόνισε ότι όσο ενισχύονται οι δημόσιες δομές υγείας, τόσο το θετικό αποτύπωμα επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο.

Μία δωρεά με μεγάλο κοινωνικό σκοπό

Ο κυβερνήτης της AHEPA Ελλάς, Νίκος Δημητρόπουλος, ανέφερε ότι η ιδέα για την ανακαίνιση της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής γεννήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, οπότε και ξεκίνησε η συγκέντρωση χρημάτων, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ποσό άνω των 200.000 ευρώ, εκ των οποίων περίπου 100.000 ευρώ προήλθαν από την κεντρική οργάνωση της ΑΧΕΠΑ στις ΗΠΑ. Σημείωσε, επίσης, τη συμβολή εταιρειών και φορέων στη χρηματοδότηση του έργου.

Από την πλευρά του, ο ύπατος κυβερνήτης Ευρώπης της Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, Στάθης Κεφαλίδης, τόνισε πως «για να είσαι σημαντικός, πρέπει να είναι τα έργα σου σημαντικά», προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο έργο κάνει καλό στην κοινωνία και τους ανθρώπους χαμογελαστούς.

Ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Παναγιώτης Μπογιατζίδης, εξέφρασε κι αυτός τις ευχαριστίες του στην Οργάνωση ΑΧΕΠΑ για τη δωρεά της, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιείται από το υπουργείο Υγείας ένα μεγάλο σχέδιο αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και πόρους που διασφαλίζονται μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας

Ο διοικητής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Παναγιώτης Παντελιάδης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική, καθώς –όπως είπε– σηματοδοτεί την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Τόνισε ότι η δωρεά της Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής ευθύνης και εμπιστοσύνης στο έργο του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται απλώς για οικονομική στήριξη, αλλά για μια προσπάθεια με επίκεντρο τον άνθρωπο, που δημιουργεί πιο ασφαλείς, λειτουργικούς και ανθρώπινους χώρους για ασθενείς και προσωπικό.

Ακολούθως, ο διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής, καθηγητής Κωνσταντίνος Σαπαλίδης, ευχαρίστησε την Οργάνωση, τη διοίκηση του νοσοκομείου, την 4η ΥΠΕ και το προσωπικό του ΑΧΕΠΑ, το οποίο –όπως ανέφερε– κατέβαλε σημαντική προσπάθεια ώστε η κλινική να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνισης. Υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση της κλινικής βελτιώνει ουσιαστικά τις συνθήκες νοσηλείας και εργασίας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν, μεταξύ άλλων, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Σκούτας, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννης Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος του υφυπουργού Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη, ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στέφανος Τριαρίδης, ο πρώην διευθυντής της Γ΄ Χειρουργικής Κλινικής Ισαάκ Κεσίσογλου και ο πρόεδρος της επιτροπής νοσοκομειακής Οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, πρώην ύπατος πρόεδρος ΑΧΕΠΑ Ευρώπης Άλφρεντ Μπάριτς. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Eion Dando, εκπρόσωποι των τοπικών και υγειονομικών αρχών, πανεπιστημιακοί, ιατροί και εργαζόμενοι του νοσοκομείου.