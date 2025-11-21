Αντίστροφη μέτρηση για το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ενόψει Χριστουγέννων. Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ.

Ιδιαίτερα έντονη θα είναι η περίοδος από την Black Friday μέχρι και την αλλαγή του χρόνου καθώς τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σχεδόν κάθε Κυριακή.

Ήδη τα περισσότερα καταστήματα έχουν «επικοινωνήσει» τις προσφορές τους ενόψει Black Friday ενώ μετά από δύο ημέρες, την Κυριακή, θα λειτουργήσουν κανονικά.

Παρόλο που ο νόμος προβλέπει την λειτουργία και των σούπερ μάρκετ τις παρακάτω Κυριακές, είναι άγνωστο ποια από αυτά θα λειτουργήσουν. Το σίγουρο είναι ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα και αυτή πριν την Πρωτοχρονιά.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια του εορταστικού ωραρίου των καταστημάτων τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα ανακοινώνουν εάν θα λειτουργήσουν κάποια από τις παρακάτω Κυριακές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις περιόδους εκπτώσεων, τα καταστήματα το 2025 θα λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση τις εξής τέσσερις Κυριακές:

30 Νοεμβρίου 2025 – έναρξη της εορταστικής περιόδου

14 Δεκεμβρίου 2025 – ενόψει Χριστουγέννων

21 Δεκεμβρίου 2025 – κορύφωση της αγοράς των γιορτών

28 Δεκεμβρίου 2025 – τελευταία Κυριακή πριν την Πρωτοχρονιά

Οι ημερομηνίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις εκπτώσεις και τις εορταστικές περιόδους, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους.