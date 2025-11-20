Στην επιχείρηση σε Αττικη και Τίρανα συνελήφθησαν και 2 μέλη της οικογενείας της αρχηγού του κυκλώματος.

Ταυτόχρονη επιχείρηση σε Αττική και Τίρανα οδήγησε σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές ρούχων από καταστήματα.

Τα μέλη της οργάνωσης έκλεβαν τα ρούχα από την Αττική και τα μεταπωλούσαν σε κατάστημα στην Αλβανία. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν 8 άτομα μεταξύ των όποιων η 54χρονη αρχηγός καθώς και 2 μέλη της οικογενείας της.

Το πρωί της 19ης Νοεμβρίου συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής, 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 63 έως 33 ετών. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται, σύμφωνα με την αστυνομία 4 ακόμα άτομα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τα μέσα Οκτωβρίου, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές ειδών ρουχισμού από καταστήματα σε περιοχές της Αττικής. Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης και η συντονίστρια της εγκληματικής δράσης ήταν μία 54χρονη, ενώ στην οργάνωση συμμετείχαν 4 ακόμα μέλη της οικογενείας της.

Η ομάδα που δραστηριοποιούταν στην Ελλάδα ήταν αρμόδια για την διάπραξη κλοπών μεγάλων ποσοτήτων εμπορευμάτων από καταστήματα ενώ η 54χρονη αρχηγός ήταν υπεύθυνη για την αποστολή των κλοπιμαίων, με τη βοήθεια των μελών της οικογενείας της, μέσω υπεραστικών λεωφορείων στα Τίρανα όπου άλλο συγγενικό της μέλος διέθετε κατάστημα ρούχων, με σκοπό τη μεταπώλησή τους.

Η δεύτερη ομάδα που δραστηριοποιούνταν στην Αλβανία, είχε ως ρόλο την παραλαβή των ρούχων και την πώλησή τους μέσω του εν λόγω καταστήματος ρούχων στα Τίρανα ενώ συχνά αναρτούσε διαφημίσεις πώλησης ρούχων στα social media. Τα μέλη της οργάνωσης που ήταν επιφορτισμένα με τη διάπραξη των κλοπών, συγκεντρώνονταν στην περιοχή του Ταύρου όπου σχεδίαζαν τη δράση τους ενώ στη συνέχεια με ένα από τα 9 «επιχειρησιακά» οχήματα της οργάνωσης έφταναν στα καταστήματα – στόχους.

Μετά τη διάπραξη των κλοπών, όλα τα κλοπιμαία συγκεντρώνονταν σε αποθήκη στην περιοχή των Πετραλώνων με σκοπό την αποστολή τους στην Αλβανία. Οι δράστες των κλοπών διέπρατταν περισσότερες από μία κλοπές τη μέρα ενώ επέλεγαν κυρίως καταστήματα που διέθεταν προς πώληση εμπορεύματα χωρίς προσαρτημένους αντικλεπτικούς μηχανισμούς.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που το εμπόρευμα διέθετε αντικλεπτικό μηχανισμό, οι κατηγορούμενοι είχαν αποκτήσει εξειδίκευση στην αφαίρεση τους με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής καθώς και σιδερένιου μαγνήτη. Οι δράστες λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, τόσο κατά την διάπραξη των κλοπών, όσο και κατά την φόρτωση των «επιχειρησιακών» οχημάτων με τα κλοπιμαία ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντικαθιστούσαν κάποια από τα ενοικιαζόμενα «επιχειρησιακά» τους οχήματα.

Κατά την επιχείρηση στα σπίτια των κατηγορουμένων αλλά και στην αποθήκη της οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 71.420 ευρώ,

- πλήθος κλοπιμαίων ειδών ρουχισμού,

- πλήθος ηλεκτρονικών ειδών και κινητών τηλεφώνων,

-7 μαγνήτες αφαίρεσης αντικλεπτικών καθώς και

- ειδική συσκευή για την αφαίρεση αντικλεπτικών ετικετών ασφαλείας.

Σε έρευνα των Αλβανικών αρχών στο κατάστημα ρούχων όπου πωλούνταν τα κλοπιμαία ρούχα στα Τίρανα εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίου ρουχισμού με ταμπελάκια στα ελληνικά και με τιμή πώλησης σε ευρώ. Από τη συνολική προανακριτική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί 14 διακεκριμένες κλοπές ειδών από καταστήματα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Σπάτα, Δάφνη, Νέα Ερυθραία, Χαλάνδρι, Ίλιον και στο κέντρο της Αθήνας.

Σημειώνετα πως αρκετά μέλη της οργάνωσης είναι συγκατηγορούμενοι σε άλλες υποθέσεις κλοπών από καταστήματα ενώ κάποιοι από αυτούς κατείχαν πλήθος διαφορετικών στοιχείων ταυτότητας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

