O κ. Κολυδάς εφιστά την προσοχή για τα φαινόμενα των επόμενων ωρών ιδίως στις περιοχές όπου το ανάγλυφο ευνοεί υψηλές ποσότητες υετού.

Επιδείνωση του καιρού προ των πυλών με τον μετεωρολόγο του STAR Θοδωρή Κολυδά σε ανάρτησή να σημειώνει ότι αναμένονται πολλές βροχές και καταιγίδες σε μια περίοδο όπου πολλά μεγάλα υδρολογικά συστήματα της χώρας βρίσκονται ήδη υπό πίεση. Μάλιστα τονίζει ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη προσοχής στις περιοχές όπου το ανάγλυφο ευνοεί υψηλές ποσότητες υετού καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «τοπικά λόγω μεγάλου ύψους βροχής και κορεσμού των εδαφών ίσως έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα».

Επεξηγώντας την πρόγνωσή του εστιάζει στο ότι Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Θεσσαλία βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου. Σημείο «κλειδί» για την ένταση και την έκταση των φαινομενων η ορογραφία της Πίνδου που έχει ως αποτέλεσμα οι νοτιάδες να «σκάνε» πάνω στα βουνά και να προκαλούν πολύ έντονες βροχοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για περιοχές όπως Άρτα, Πρέβεζα, Τζουμέρκα, Αμβρακικός, ΒΔ Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία, Τρικάλα, Καρδίτσα και η Πίνδος. Στους χάρτες εμφανίζονται αθροιστικά ύψη βροχής 150–200 mm, ενώ οι αποχρώσεις του κόκκινου και μωβ υποδηλώνουν τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ένταση. Μία δεύτερη ζώνη σημαντικού υετού εντοπίζεται στην Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στις περιοχές Πιερία, Πέλλα και Ημαθία, όπου η ένταση των βροχοπτώσεων οφείλεται σε συγκλίσεις αέριων ρευμάτων και ενίσχυση των νοτιάδων πάνω στον Όλυμπο και στα Πιέρια.

Η Πίνδος παίζει καθοριστικό ρόλο στην όλη διαδικασία, καθώς η ορογραφία της ενισχύει τις βροχοπτώσεις στις περιοχές που «μπλοκάρει» το μέτωπο, δημιουργώντας έτσι ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών πρέπει να παρακολουθούν στενά τις μετεωρολογικές προβλέψεις, να δείξουν προσοχή και να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν έντονες βροχοπτώσεις και πιθανές πλημμυρικές καταστάσεις τονίζει ο κ. Κολυδάς.

H ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Συνεχίζεται το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης , ενω τοπικά λόγω μεγάλου ύψους βροχής και κορεσμού των εδαφών ίσως έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα . Σημαντικοί οι χάρτες με τον συνολικό υετό το επόμενο διήμερο

✔️ Ηπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Θεσσαλία αποτελούν τη ζώνη υψηλότερου κινδύνου, με τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής.

✔️Η ορογραφία παίζει κρίσιμο ρόλο: οι νοτιάδες «σκάνε» πάνω στην Πίνδο και δημιουργούν πολύ έντονη βροχόπτωση.

✔️ Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Θεσσαλία

Είναι η περιοχή όπου το μέτωπο συναντά την ορογραφία της Πίνδου και «μπλοκάρεται».

Συγκεκριμένα: Άρτα – Πρέβεζα – Τζουμέρκα – Αμβρακικός Αιτωλοακαρνανία (ΒΔ τμήματα) – Ευρυτανία / Τρικάλα – Καρδίτσα – Πίνδος. Στον Windy φαίνονται τιμές 150–200 mm, ενώ στο δεύτερο χάρτη (αθροιστικός υετός) οι αποχρώσεις του κόκκινου/μωβ επιβεβαιώνουν παρόμοια εικόνα.

✔️ Κεντρική Μακεδονία (κυρίως Πιερία – Πέλλα – Ημαθία) . Δεύτερη ζώνη σημαντικού υετού , κυρίως λόγω συγκλίσεων και ενίσχυσης των νοτιάδων πάνω στον Όλυμπο και στα Πιέρια.

