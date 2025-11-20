Η λίστα με τις αργίες του 2026, ποια τριήμερα θα ξεκουραστούμε και ποιες γιορτές «πέφτουν» Σάββατο.

Σχεδόν ένας μήνας μας χωρίζει από τα Χριστούγεννα 2025 όμως άπαντες αρχίζουν να ρίχνουν «κλεφτές» ματιές στο ημερολόγιο για να δουν πόσο ευνοϊκό θα είναι το 2026 ως προς τις αργίες και τις επίσημες γιορτές που αποτελούν ιδανική ευκαιρία για ξεκούραση, διακοπές και ανάπαυλα από την απαιτητική καθημερινότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα φετινά τερτίπια του ημερολογίου μας προκάλεσαν αμφίθυμες αντιδράσεις καθώς ναι μεν έχουμε να αναμένουμε τρία τριήμερα όμως χάνουμε αντίστοιχα και δύο αργίες. Σημειωτέον τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν έχουμε και κανένα τετραήμερο. Ας δούμε αναλυτικά τι μας φέρνει ημερολογιακά η νέα χρονιά που θα κάνει ποδαρικό σε ενάμιση μήνα.

Οι δύο μεγάλες αργίες που χάνονται το 2026

Δεκαπενταύγουστος και Δεύτερη Μέρα των Χριστουγέννων 2026 «πέφτουν» Σάββατο με την απογοήτευση να είναι προφανής για τους εργαζομένους που χάνουν όχι μόνο την αργία καθαυτή αλλά και το τριήμερο που θα δημιουργούνταν αν «έπεφτε» μια μέρα νωρίτερα ήτοι Παρασκευή.

Τα τριήμερα χαμόγελα των αργιών του 2026

Στον αντίποδα η νέα χρονιά φέρνει και τρία τριήμερα, ιδανικές ευκαιρίες για μίνι διακοπές και αποδράσεις των εργαζομένων. Παρά τις δύο «χαμένες» αργίες, άπαντες έχουμε να περιμένουμε τρία τριήμερα «όνειρο». Το πρώτο έρχεται την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου, το επόμενο είναι η Πρωτομαγιά που «πέφτει» Παρασκευή και τέλος έχουμε το καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την 1η Ιουνίου που αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την πρώτη βουτιά στη θάλασσα.

Η λίστα με τις λοιπές αργίες του 2026

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

25η Μαρτίου: Τετάρτη

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου