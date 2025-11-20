Συνελήφθη χωρίς δίπλωμα υπό την επήρεια μέθης και πάνω από το όριο ταχύτητας.

Χειροπέδες σε πασίγνωστη ηθοποιό σε μπλόκο που είχαν στήσει στη Βουλιαγμένη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν το ειδικό κλιμάκιο της Τροχαίας σταμάτησε το όχημα που οδηγούσε η ηθοποιός, καθώς κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το ραντάρ κατέγραψε την ηθοποιό να κινείται στην οδό Αθηνάς με 97 χλμ/ώρα, σε δρόμο όπου το ανώτατο όριο είναι 50 χλμ/ώρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, το οποίο της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για προηγούμενη παράβαση. Επιπλέον, το όχημά της δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας λόγω άλλης παράβασης στο κέντρο της Αθήνας.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η ηθοποιός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.