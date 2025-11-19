«To νερό που κατεβαίνει από το Γράμμο έχει τέτοια ορμή που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμα του» είπε μιλώντας για την κακοκαιρία στην περιοχή ο δήμαρχος Νεστορίου.

Η επέλαση της κακοκαιρίας στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς έχει παραλύσει το τελευταίο 24ωρο την περιοχή.

Από τη συνεχή βροχόπτωση υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο, όπου γίνεται κάθε καλοκαίρι το River party. Τα ορμητικά νερά του ποταμού έχουν κατακλύσει όλους τους υπαίθριους χώρους και έχουν προξενήσει ζημιές στα πέτρινα στηθαία στις όχθες του ποταμού, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι σημείο κατατεθέν της περιοχής καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ δήλωσε πως «το νερό που κατεβαίνει από το Γράμμο έχει τέτοια ορμή που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμα του».

Από την υπερχείλιση του ποταμού έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα και στα δύο αντλιοστάσια που βρίσκονται κοντά στο ποτάμι ενώ όπως είπε «για υγειονομικούς λόγους διακόπηκε η τροφοδοσία νερού ύδρευσης από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές του Νεστορίου έως ότου τα συνεργεία του δήμου καταφέρουν να εκτιμήσουν εάν τα νερά του ποταμού έχουν εισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα των πηγών».

Η βροχόπτωση είναι μεγάλη όχι μόνο στο Νεστόριο αλλά και σε όλο το Γράμμο ενώ και εκεί «έχουν προκληθεί καταστροφές σε σπίτια και δρόμους στο ορεινό χωριό Γράμμος αλλά και σε δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι για την ξύλευση του δάσους».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αλλά προβλήματα σε οικισμούς και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε μία περίπτωση για την απομάκρυνση ενός πεσμένου δένδρου στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης.

Kακοκαιρία και στην Ήπειρο

Σαρωτικό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας και στην Ήπειρο. Κόνιτσα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα βρίσκονται στο έλεος των βροχοπτώσεων ενώ δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και ποτάμια φτάνουν στα όριά τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Βροσίνας, ενός χωριού στα Ιωάννινα, όπου το ποτάμι που διαρρέει την περιοχή οριακά αγγίζει το γεφύρι. Ο Ζαλογγοπόταμος έχει φτάσει τα 4,5 μέτρα και όπως φαίνεται και από τα βίντεο, είναι έτοιμος να καταπλακώσει και το γεφύρι του χωριού.

Αντίστοιχες εικόνες και την Ηγουμενίτσα, όπου έκλεισε ο δρόμος που συνδέει την πόλη με την παραλιακή περιοχή της Πλαταριάς, από την ισχυρή βροχόπτωση ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και σε άλλες περιοχές του νομού.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ήδη ξεκινήσει από το βράδυ με ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα.

To βράδυ της Τρίτης ένας κεραυνός έπεσε σε τριώροφη οικοδομή στα Ιωάννινα και προκάλεσε πανικό. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ στην περιοχή των Αμπελοκήπων σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Σαράφη. Σύμφωνα με το EpirusPost, η οικοδομή είχε στέγη από κεραμίδια με αποτέλεσμα πολλά να σπάσουν και να εκτοξευθούν στον αέρα ενώ λόγω του κεραυνού δημιουργήθηκε τρύπα στη σκεπή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβεστική και αστυνομίας ενώ διαπιστώθηκε ότι στην τσιμεντένια πλάκα που υπάρχει κάτω από το κεραμοσκεπή δεν είχαν προκληθεί ρωγμές ή άλλες ζημιές. Από το περιστατικό υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η καταρρακτώδης βροχή δημιούργησε προβλήματα και στο οδικό δίκτυο της Κόνιτσας, λόγω μικροκατολισθήσεων και φερτών υλικών. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο, με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την Κόνιτσα και ακινητοποιήθηκε. Τα άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με τη βοήθεια πυροσβεστών ενώ μηχάνημα του Δήμου μεταβαίνει στην περιοχή για να κάνει διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ξεριζώθηκε πλάτανος στην παραλιακή οδό. Ο πλάτανος έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς.

