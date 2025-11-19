Καταιγίδες και κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα «κυκλώνουν» την δυτική Ελλάδα τις επόμενες μέρες, πώς θα κινηθεί το μέτωπο του καιρού.

Ο καιρός αλλάζει άρδην τις επόμενες ώρες με έντονες καταιγίδες και ισχυρές κατά τόπους βροχές με την Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα να συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο της διαταραχής. Όπως σημειώνει ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στο ιστολόγιο του ενώ στην Ευρώπη επικρατεί χειμωνιάτικο σκηνικό λόγω πολικής προέλευσης ψυχρών αέριων μαζών, στη χώρα μας ο καιρός θα παραμείνει ιδιαίτερα ασταθής, με νοτιάδες, αυξημένες θερμοκρασίες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

«Καμπανάκι» προσοχής σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, όπου οι βροχές αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρές. Ο Ζιακόπουλος υπογραμμίζει ότι η επαγρύπνηση πρέπει να συνεχιστεί, λόγω κινδύνου τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «να συνεχιστεί η επαγρύπνηση αρμόδιων φορέων και κατοίκων στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο!». Το κύμα κακοκαιρίας θα συνεχιστεί και την Παρασκευή 21/11 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βορειοδυτικά. Πιο εξασθενημένα και τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα προβλέπονται στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία και πιθανώς στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν Ν-ΝΔ 5–7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και το Σάββατο με αξιόλογες βροχές και τοπικές καταιγίδες στη δυτική και βόρεια χώρα αλλά και βαθμιαία στροφή των ανέμων στη Δυτική Ελλάδα σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, πτώση της θερμοκρασίας στη δυτική πλευρά της χώρας.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία των επόμενων ημερών

Πολικής προέλευσης ψυχρές αέριες μάζες εξακολουθούν να προκαλούν χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Στην περιοχή μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι και πάλι οι νοτιάδες, οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και οι βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και δευτερευόντως στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Επισημαίνεται ότι στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο οι βροχές κατά τόπους θα είναι ισχυρές και καλό είναι εκεί να συνεχιστεί η επαγρύπνηση.

Την Παρασκευή (21/11), στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, οι συνθήκες θα είναι και πάλι ευνοϊκές για την εκδήλωση ισχυρών κατά τόπους βροχών και καταιγίδων. Βροχές τοπικού χαρακτήρα και μικρότερης έντασης αναμένονται ακόμα στη Β. Ελλάδα και πιθανώς στη Θεσσαλία και το Α. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σάββατο (22/11), αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα. Κατά τα άλλα, στη Δ. Ελλάδα, οι άνεμοι βαθμιαία θα στραφούν σε Δ-ΒΔ, με συνέπεια την πτώση της θερμοκρασίας.