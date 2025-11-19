Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων χαρακτήρισε «Προφανώς Αβάσιμη» καταγγελία που προηγήθηκε μετά από απόφαση του δήμου για κανόνες καταγραφής και ελεγχόμενης εισόδου στο καταφύγιο και απεφάνθη πως ο Δήμος Αθηναίων έχει πράξει τα νόμιμα.

Η Αρχή χαρακτήρισε «Προφανώς Αβάσιμη» καταγγελία που προηγήθηκε μετά από απόφαση του δήμου για κανόνες καταγραφής και ελεγχόμενης εισόδου στο καταφύγιο και απεφάνθη πως ο Δήμος Αθηναίων έχει πράξει τα πλέον νόμιμα ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Έως τον Φεβρουάριο του 2025, το Καταφύγιο λειτουργούσε χωρίς να καταγράφονται τα ονόματα των επισκεπτών. Παράλληλα, μια συγκεκριμένη φιλοζωική ομάδα -δίχως καμία επίσημη συνεργασία με τον Δήμο και παρά τις οδηγίες των εργαζομένων της Αστικής Πανίδας - παρενέβαινε συστηματικά στη σίτιση και τον προαυλισμό των ζώων. Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν, σε ένα και μόνο περιστατικό, πάνω από 200 άτομα επιχείρησαν να εισέλθουν στο Καταφύγιο μέσα σε δύο ώρες, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών όσο και την ευζωία των ζώων.

Για την προστασία ανθρώπων και ζώων, και έπειτα από επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία και τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Δημοτική Αρχή θέσπισε κανόνες καταγραφής και ελεγχόμενης εισόδου, αυξάνοντας ταυτόχρονα και τις ημέρες επισκεψιμότητας ώστε η πρόσβαση να γίνει πιο ασφαλής και πιο οργανωμένη. Παρόλ αυατά, σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, η συγκεκριμένη ομάδα προχώρησε σε σειρά δημόσιων καταγγελιών, αμφισβητώντας ουσιαστικά το νόμιμο δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής να ασκήσει διοίκηση και να διασφαλίζει τη λειτουργία του Καταφυγίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το ζήτημα αυτό έφτασε ως την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τον Μάιο του 2025. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, η Αρχή χαρακτήρισε την καταγγελία «Προφανώς Αβάσιμη» και απεφάνθη πως ο Δήμος Αθηναίων έχει πράξει τα πλέον νόμιμα ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και έχει λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του.

Το τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει καθημερινά τα αδέσποτα ζώα της πόλης μαζί με τους δεκάδες εγγεγραμμένους εθελοντές και φιλόζωους πολίτες.